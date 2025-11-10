Divisas
Dólar en casas de cambio para este 10 de noviembre: así se mueve la divisa
Revise aquí el comportamiento de la divisa americana en el país.
El dólar americano ha fluctuado a la baja durante los últimos días, registrando comportamientos que han beneficiado el bolsillo de miles de ahorradores, inversionistas y viajeros, que acostumbran a comprar dólares ya sea para utilizarlos o para resguardar su patrimonio con un activo que tiene mayores rentabilidades y movimientos.
El dólar en Colombia es al principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como lo es el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes que son comercializados afuera. Por ello, analizar su comportamiento es clave para entender su impacto en la economía.
Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 10 de noviembre se situó cerca de $ 3.710, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.712 – $ 3.842
- Cali – $ 3.750 – $ 3.907
- Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
- Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800
- Medellín – $ 3.691 – $ 3.840
- Pereira – $ 3.750 – $ 3.840
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
- Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848
- Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850
- Viernes, 7 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847
- Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861
- Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.700 – $ 3.840
- Amerikan Cash – $ 3.700 – $ 3.850
- Cambios AG – $ 3.750 – $ 3.850
- Cambios Kapital – $ 3.700 – $ 3.850
- Cambios Vancouver – $ 3.700 – $ 3.830
- El Cóndor Cambios – $ 3.700 – $ 3.820
- LatinCambios – $ 3.700 – $ 3.850