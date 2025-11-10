El dólar americano ha fluctuado a la baja durante los últimos días, registrando comportamientos que han beneficiado el bolsillo de miles de ahorradores, inversionistas y viajeros, que acostumbran a comprar dólares ya sea para utilizarlos o para resguardar su patrimonio con un activo que tiene mayores rentabilidades y movimientos.

El dólar en Colombia es al principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como lo es el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes que son comercializados afuera. Por ello, analizar su comportamiento es clave para entender su impacto en la economía.

Así se mueve el dólar en Colombia. | Foto: 123RF

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 10 de noviembre se situó cerca de $ 3.710, mientras que el de venta rondó los $ 3.848. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.712 – $ 3.842

– $ 3.712 – $ 3.842 Cali – $ 3.750 – $ 3.907

– $ 3.750 – $ 3.907 Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910

– $ 3.650 – $ 3.910 Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.800

– $ 3.760 – $ 3.800 Medellín – $ 3.691 – $ 3.840

– $ 3.691 – $ 3.840 Pereira – $ 3.750 – $ 3.840

Conozca la fluctuación de la moneda americana. | Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848

$ 3.710 - $ 3.848 Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.710 - $ 3.848

$ 3.710 - $ 3.848 Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850

$ 3.711 - $ 3.850 Viernes, 7 de octubre de 2025 - $ 3.712 - $ 3.847

$ 3.712 - $ 3.847 Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.734 - $ 3.861

$ 3.734 - $ 3.861 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880

La cotización del dólar bajó al inicio de noviembre. | Foto: El País

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios: