Dólar en casas de cambio para este 13 de febrero: así se mueve la moneda en el mercado

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes del mundo, al ser considerada la principal reserva de divisas, presente aproximadamente en el 60% de los bancos centrales. Es el medio dominante en el comercio global, y el estándar para el pago de deudas internacionales.

Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial. Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $3.590 que no se veían desde el 2021.

Así se comporta el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Tras esta baja, muchos colombianos han visto atractiva la compra de divisas, por lo que se encuentran revisando los precios en casas de cambio, que son establecimientos para comprar y vender dólares de una manera fácil y rápida.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 13 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.561 y de venta de $3.688.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,608 3,708 100 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,620 3,660 40 Medellín 3,515 3,663 148 Pereira 3,600 3,670 70

Así se comporta el dólar hoy.

De otro lado, si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en términos de tiempo, tenga en cuenta la fluctuación de los últimos 6 días, con precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 13 de febrero de 2026 3561.03 3688.79 3665.78 jueves 12 de febrero de 2026 3561.03 3688.79 3671.01 miércoles 11 de febrero de 2026 3564.48 3692.93 3659.71 martes 10 de febrero de 2026 3571.79 3700.36 3651.9 lunes 9 de febrero de 2026 3577.14 3701.43 3670.2 domingo 8 de febrero de 2026 3582.14 3708.75 3670.2 sábado 7 de febrero de 2026 3581.85 3710.19 3670.2 viernes 6 de febrero de 2026 3585.93 3712.78 3691.75

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta los precios de cotización en algunas de las casas de cambio que funcionan en el país, a continuación:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,590 3,680 90 Cambios AG 3,600 3,700 100 Cambios Kapital 3,610 3,660 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,660 60 El Condor Cambios 3,530 3,680 150 EuroDolar 3,620 3,670 50

Finalmente, es importante que usted sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de un valor oficial, sino que lo hacen teniendo en cuenta la fluctuación del mercado y la ley de oferta y demanda.

Así se comporta el dólar hoy.

Entre los aspectos que revisan se encuentran los precios de la competencia, de otras casas de cambio, de bancos y también la variación de la TRM y del mercado spot.