Dólar registró nueva caída en su precio: se cotizó en $4.139 este 6 de agosto

Llegada de visitantes no residentes a Colombia creció 8,5% en el primer semestre: Bogotá y Antioquia, los destinos más visitados

Contexto: Llegada de visitantes no residentes a Colombia creció 8,5% en el primer semestre: Bogotá y Antioquia, los destinos más visitados

¿Cómo se han movido las bolsas tras la caída registrada el pasado 5 de agosto?