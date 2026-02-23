Divisas

Dólar revierte la tendencia y adopta un comportamiento bajista: precio oficial del 23 de febrero

Este fue el movimiento de la divisa durante la jornada.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 2:06 p. m.
La moneda americana cayó en la cotización de este lunes.
La moneda americana cayó en la cotización de este lunes.

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 23 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.683, lo que significó una reducción de $ 8 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.691.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 35 teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.718.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.718, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.681. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.697.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.192 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 883,09.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,16 % llegando a las 97,570 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Esto es lo que debe saber sobre la fluctuación de la moneda en la jornada.

Trump arremete de nuevo contra la Corte Suprema por fallo sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el “estúpido” fallo contra su política comercial anunciado el viernes por la Corte Suprema, en realidad, le otorga más poderes.

Trump dijo que la decisión de la Corte fue “ridícula, estúpida y muy divisiva a nivel internacional”, en una publicación en su plataforma Truth Social. Ese tribunal determinó el viernes que el mandatario no tiene la autoridad para imponer aranceles generales.

Banco de la República girará al Gobierno más de 13 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria: esta es la razón

Sin dar una explicación clara, Trump aseveró: “Puedo usar licencias para hacer cosas absolutamente ‘terribles’ a otros países, especialmente a aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas”.

El republicano también amenazó con fuertes aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan “jugar” con los impuestos aduaneros.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EE. UU. durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”, publicó Trump en las redes sociales.

Trump arremete de nuevo contra la Corte Suprema por fallo sobre aranceles

Noticias Destacadas