Dólar sigue cayendo en Colombia y hoy tocó nuevo mínimo: precio del 10 de septiembre

El dólar inició la cotización de este 10 de septiembre en un precio de $3.920, lo que significó una diferencia de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.919.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de 3,923. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.912. El precio promedio es de 3.915.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 117,70 millones, registrando además un volumen promedio de 490,42 millones.