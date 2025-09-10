Suscribirse

Dólar sigue cayendo en Colombia y hoy tocó nuevo mínimo: precio del 10 de septiembre

Esta es la fluctuación de la moneda.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 2:30 p. m.
El precio del dólar empezó a la baja este miércoles. | Foto: El País

El dólar inició la cotización de este 10 de septiembre en un precio de $3.920, lo que significó una diferencia de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.919.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de 3,923. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.912. El precio promedio es de 3.915.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 117,70 millones, registrando además un volumen promedio de 490,42 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 97,642 unidades.

