Dólar en casas de cambio para este 10 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Esta es la fluctuación de la moneda en estos establecimientos.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 12:49 p. m.
El dólar es una moneda atractiva para muchos y que también es clave para quienes realizan viajes constantemente, dado que es una de las divisas transadas en la mayoría de los países en Colombia. Las casas de cambio juegan un papel importante en este proceso.

Estos establecimientos permiten la compra y venta de divisas de una manera más fácil, pues eliminan la necesidad de hacer múltiples trámites y también un papeleo engorroso.

El dólar es una moneda clave para la economía. | Foto: Getty Images

De acuerdo a un monitoreo hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 10 de septiembre se situó cerca de $ 3.863, mientras que el de venta rondó los $ 3.975.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.936 – $ 3.996
  • Cali – $ 3.850 – $ 3.975
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.920 – $ 3.960
  • Medellín – $ 3.767 – $ 3.947
  • Pereira – $ 3.900 – $ 3.970
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.863 $ 3.975
  • Martes 9 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978
  • Lunes 8 de septiembre de 2025 - $ 3.883 $ 3.978
  • Viernes 5 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
  • Jueves 4 de septiembre de 2025 - $ 3.875 $ 3.983
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $ 3.950 – $ 3.990
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.930 – $ 3.970
  • Cambios Vancouver – $ 3.930 – $ 3.975
  • El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990
  • LatinCambios – $3.950 – $3.990
