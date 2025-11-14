Suscribirse

Dólar sube más de $ 40 en Colombia este viernes: precio oficial de la moneda el 14 de noviembre

Este es el comportamiento de la moneda en el mercado oficial.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 1:42 p. m.
El dólar sube hoy | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 14 de noviembre en un precio de $ 3.760, lo que significó un alza de $ 41 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.719.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.775. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.760. El precio promedio es de $ 3.768.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 22,53 millones, registrando además un volumen promedio de 776,89 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 98,972 unidades.

Contexto: Incertidumbre en puertos tras compleja relación entre Petro y Trump: "Estamos más cerca de EE. UU. que el mismo México"
Tenga en cuenta el comportamiento de la moneda. | Foto: Getty Images

La actividad industrial y el consumo en China siguieron ralentizándose en octubre

El crecimiento de la actividad industrial y de las ventas minoristas en China siguió ralentizándose en octubre, según datos oficiales publicados este viernes, mientras la segunda economía del mundo lucha por superar una profunda caída de la demanda interna.

Una prolongada crisis del sector inmobiliario, la desaceleración económica desde la pandemia del covid-19 y la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes llevan varios años lastrando la confianza de los consumidores chinos.

El consumo de los hogares del gigante asiático también se ha visto afectado por la disputa arancelaria lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ambos países acordaron apaciguar el mes pasado.

Contexto: ¿Qué se espera del último gran evento de descuentos del año? Conozca cuándo será el Black Friday en Colombia 2025

En ese contexto, las ventas minoristas aumentaron un 2,9% interanual en octubre, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra estuvo ligeramente por debajo del aumento del 3% registrado en septiembre y supone el quinto mes consecutivo de ralentización del crecimiento.

En una señal de la continua tensión en un sector que antes estaba en auge, los precios de las propiedades residenciales nuevas cayeron en octubre en términos interanuales en 61 de las 70 principales ciudades encuestadas por las autoridades estadísticas.

El consumo se ralentiza en China. | Foto: Getty Images

Los datos de la ONE también mostraron que la actividad industrial en octubre no alcanzó las expectativas.

La producción manufacturera aumentó un 4,9% interanual el mes pasado, por debajo de la previsión de la agencia económica Bloomberg del 5,5% y el incremento más lento desde agosto del año pasado.

