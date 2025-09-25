Dólar vuelve al piso de los $ 3.900 en Colombia: precio oficial del 25 de septiembre

El dólar inició la cotización de este 25 de septiembre en un precio de $3.900, lo que significó un alza de $19 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.881.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.900. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.885. El precio promedio es de $3.892.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 46,05 millones, registrando además un volumen promedio de 407,52 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,38 % llegando a las 97,895 unidades.

El precio del dólar ha estado a la baja en las últimas semanas. | Foto: El País

China anuncia reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tras críticas de Trump

China anunció el miércoles sus primeros objetivos absolutos para reducir los gases que calientan el planeta, un compromiso histórico del mayor contaminador del mundo, mientras Estados Unidos apuesta nuevamente por los combustibles fósiles y Europa muestra dificultades.

El anuncio fue realizado mediante un video por el presidente Xi Jinping en la ONU, donde unas 120 naciones presentan sus planes para frenar el calentamiento global, que intensifica los desastres en todo el mundo, desde inundaciones en Pakistán hasta incendios forestales en España.

Según el nuevo plan, China reducirá las emisiones globales entre un 7 % y un 10 % para 2035, en relación con el año de las emisiones máximas del país, que se cree será 2025.

Los observadores señalaron que, aunque la cifra absoluta pueda parecer modesta, China tiene un historial de prometer poco y cumplir más, impulsada por su auge en tecnología verde.

Esto ocurre mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump —quien calificó el cambio climático como una “estafa” ante la ONU un día antes—, impulsa los combustibles fósiles tanto en el país como en el extranjero.

“La transición verde y de bajo carbono es la tendencia de nuestro tiempo”, dijo Xi en una traducción oficial. “Mientras algunos países actúan en contra, la comunidad internacional debe mantenerse enfocada en la dirección correcta”, añadió.

China, responsable de casi el 30 % de las emisiones globales, había prometido previamente alcanzar el pico de su producción de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060, sin haber establecido antes objetivos numéricos a corto plazo para la reducción total de emisiones.

Trump ha tenido una relación difícil con China. | Foto: Getty Images

El nuevo objetivo se respalda con compromisos para expandir la energía eólica y solar seis veces respecto a los niveles de 2020, aumentar drásticamente la superficie forestal de bosques y acelerar la producción de autos eléctricos.