Duras críticas al presidente Petro por filtrar importante dato del Dane. “Pésimo precedente”

La publicación de Petro fue inmediatamente rechazada por prestantes economistas del país, como el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Todos coincidieron en que es un acto reprochable, pues la información estadística está protegida por una reserva y presentarla antes de tiempo mina la confianza en el Dane. De hecho, Restrepo no dudó en calificar este acto como un “mal precedente”.

En efecto, la economía creció 2,6 % anual en enero de 2025, lo que implica que el PIB arrancó bien este año, pues en 2024 el dato fue inferior al 2 %. No obstante, Oviedo recalcó que el camino no es sacar la información antes de tiempo. “La confiabilidad del Dane es un activo superior que amerita que nos aguantemos las emociones de las buenas noticias y que no dilatemos la publicación de las malas noticias”, enfatizó.