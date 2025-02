“No podemos jugar a torear el toro”: Juan Manuel Restrepo sobre la situación económica actual del país

“Si yo te amenazo, y siempre te amenazo de la misma manera, ya no es probable. Piensen en sus hijos. Si ustedes los amenazan con una sanción o con un castigo y recurrentemente les dicen lo mismo, y posteriormente se echan para atrás, no se vuelven creíbles. Entonces, esto no es permanente. Los aranceles que impone Trump, no va a ser tan estructurales ni permanentes como se quisiera”, dijo.