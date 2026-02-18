Emergencia invernal

Embalses en Colombia: ya no hay ninguno con alerta roja. Superservicios monitorea el hecho que llevó a emergencia económica

Los de mayores niveles de agua son Urrá, Ituango y Calima, pero no superan el 100 %.

Redacción Economía
18 de febrero de 2026, 6:12 p. m.
Alerta roja en embalse Urrá
Alerta roja en embalse Urrá Foto: Fotos Anla / Cortesía

El agua empieza a bajar en los embalses que estuvieron desbordados y amenazantes, con alto riesgo para las comunidades aledañas, cuyos habitantes están hoy entre los damnificados, muchos sin casa y con el agua al cuello en el frente de sus viviendas.

Los embalses, principalmente el de Urrá, que desagua en el Río Sinú; y el de Ituango, que lleva sus aguas al Río Cauca, estuvieron por varios días en alerta roja, causando estragos a sus alrededores.

Nivel de embalses este 18 de febrero de 2026
Nivel de embalses este 18 de febrero de 2026 Foto: Superintendencia de Servicios Públicos

Sin embargo, ahora no hay ninguno con el alto peligro que eso implicaba. Según el monitoreo realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos, hay 6 embalses que tienen niveles entre 90 y 100 %. Otros 3 se mantienen en amarillo, con sus aguas en el rango de los 80 y 90 %. Entre tanto, hay 14 embalses en verde, con aguas por debajo del 80 %.

El más lleno es Urrá, que ha sido el foco principal para la declaratoria de la emergencia económica en 8 departamentos, debido al alto número de efectos causados, entre daños materiales y perdidas humanas.

