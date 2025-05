Los desastres naturales golpean al mundo con 83.000 millones de dólares en pérdidas económicas el primer trimestre del año

Los fenómenos meteorológicos y los desastres naturales son cada vez más frecuentes, lo que origina repercusiones en diversos sectores. Los impactos económicos, consecuencia de estos fenómenos no solo generan daños materiales, también afecta directa e indirectamente en el empleo, en la infraestructura, la capacidad productiva y el crecimiento de este sector.

En el caso particular del gigante norteamericano, las pérdidas representaron un total de 71.000 millones de dólares, categorizada como una de las más altas desde 1994. Es importante mencionar que los incendios registrados en el estado de California contribuyeron con el 71 % de las pérdidas totales.

Colombia y América Latina

En el caso particular de Colombia no se han reportado impactos a gran escala, pero eso no significa que el país esté exento de que pueda suceder en un futuro, pues de acuerdo con informes del IDEAM, estamos enfrentando un panorama climático que requiere preparación.