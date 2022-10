“Los ricos no necesitan el Día sin IVA”: Mario Hernández le contó a Juan Diego Alvira por qué rechaza la eliminación de estas jornadas

En diálogo con el periodista de SEMANA, Juan Diego Alvira, el empresario Mario Hernández se refirió al proyecto de reforma tributaria que finalmente eliminó los dos días sin IVA que habían sido creados en el gobierno del expresidente Iván Duque.

Alvira le preguntó al industrial sobre su reacción acerca del reversazo del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien hace una semana había anunciado que finalmente se incluirían dos jornadas sin IVA para productos nacionales; sin embargo, este martes, cuando se conoció el texto que se discutirá en el Congreso, quedó confirmada la eliminación de esos días para el año 2023.

Al respecto, Hernández lamentó la decisión y aseguró que son fechas que utilizan los colombianos para adquirir ciertos productos que no pueden comprar durante el resto del año; así mismo, indicó que las ventas en una jornada como esas, para cualquier sector económico, son bastante buenas.

“Yo le decía a una senadora que qué tristeza que no analicen las cosas. En los tres días sin IVA se vende tres veces lo que se vende en un día normal. La gente pobre tiene la oportunidad de comprar la plancha, el televisor, las cosas que necesita. El rico no necesita el Día sin IVA”, dijo Hernández.

El empresario señaló que aunque algunos de sus productos estaban cobijados con las medidas estipuladas para esas jornadas, su cancelación no lo afecta, pues reiteró que durante toda su vida ha sabido sortear toda serie de obstáculos.

“A mí no me afecta, yo me acomodo y me he acomodado toda la vida”, sentenció el empresario santandereano.

¿Por qué se cayeron los días sin IVA?

Desde la llegada al Ministerio de Hacienda de José Antonio Ocampo ya se había manifestado contra los días sin IVA, incluso, se había cancelado la jornada programada para diciembre de este año.

Ante esto, y en medio de las discusiones del proyecto de la reforma tributaria, donde se buscó vincular los diferentes sectores productivos del país, el ministro Ocampo cedió y decidió aceptar incluir en el texto dos jornadas para 2023.

Esta decisión fue celebrada por los empresarios y gremios que indicaron, en su momento, que son fechas que contribuyen a la recuperación de la economía nacional desde cualquier punto de vista.

Sin embargo, y pese a las celebraciones, las dos jornadas fueron borradas del proyecto que se radicó en el Congreso para su discusión; la razón, dijo Ocampo, es que “el acuerdo con los ponentes fue no incluirlos”.

Así, sin dar más explicaciones, estas dos fechas, que se habían programado para febrero y agosto de 2023, desaparecieron del texto de la reforma tributaria, dejando desconcertados a los gremios y comerciantes que alcanzaron a celebrar la noticia recibida tan solo una semana antes.

"Qué tristeza que no analicen las cosas. Los tres días sin IVA se vende muy bien, tres veces un día normal": @marioherzam



Vea más: https://t.co/xFbrN4FNmR pic.twitter.com/H2atlhwubD — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2022

Comerciantes quedaron viendo un chispero

Esta decisión dejó a los comerciantes con los crespos hechos y pone sobre la mesa la actitud del Gobierno, el cual no tuvo en cuenta la voz de los gremios que alcanzaron a ilusionarse con las dos jornadas anunciadas una semana atrás.

Desde Fenalco siempre estuvieron de acuerdo con estas dos fechas y además resaltaron el giro que se le había dado para apoyar a los productos nacionales, pero su sentir no fue prioridad para el ministro Ocampo ni para los ponentes del proyecto.

En Vicky en Semana, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, había señalado que desde su gremio habían contribuido al rediseño de los días sin IVA en reuniones con el ministro Ocampo, una razón más que genera dudas sobre por qué, si se adelantaron esas concertaciones con los empresarios, finalmente se tomó la decisión de cancelar estas jornadas.