Hace algunas horas, la sociedad Supertiendas y Droguerías Olímpica S. A. respondió tras la indagación realizada hace algunos días por el Ministerio de Trabajo, tras evidenciar supuestas irregularidades en procesos de contratación y también en temas laborales.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que durante sus 72 años de trayectoria, la cadena ha mantenido un “compromiso permanente es con el empleo digno, el respeto a la ley, la transparencia, el fomento de los valores y el bienestar de las familias colombianas”.

Funcionarios del Ministerio de Trabajo con empleados de las tiendas Olímpica. | Foto: Mintrabajo

Adicionalmente, indicó que los colaboradores cuentan con contratos acordes a la normativa vigente colombiana, y que cuenta con un control interno automatizado para verificar y contabilizar las horas trabajadas de manera oportuna y transparente. Aseguraron que el pago de las mismas se hace de acuerdo con las disposiciones laborales.

“Brindamos a nuestros colaboradores oportunidades constantes de empleo de calidad, con programas estructurados de salud y seguridad en el trabajo”, agregó el comunicado.

Es importante recordar que hace poco más de una semana, el Ministerio de Trabajo identificó una serie de hallazgos que darían cuenta de una supuesta precarización laboral, además de conductas que afectaban fuertemente los derechos de los trabajadores.

En una rueda de prensa, el MinTrabajo se refirió al caso de Olímpica. | Foto: Martha Morales / Semana

En los primeros días de agosto, las labores de inspección del Ministerio determinaron una tercerización laboral o intermediación ilegal para la contratación.

Indicaron que cerca del 90 % del personal que labora no trabaja de forma directa con la empresa, es decir, solo el 10 % tiene contrato a término indefinido.

Determinaron, además, que Incopac, Ihungo, Inverosur y Géstica son algunas de las compañías que les suministran personal a Olímpica a través de la subcontratación.