Suscribirse

Laboral

Al igual que con D1, MinTrabajo también llegó a inspeccionar las tiendas y droguerías Olímpica

La acción fue motivada por denuncias de los trabajadores de la cadena comercial.

Redacción Economía
7 de agosto de 2025, 1:39 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se reunió con trabajadores de los Alamacenes Olímpica en las instalaciones de la cadena de supermercados.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se reunió con trabajadores de los Almacenes Olímpica en las instalaciones de la cadena de supermercados. | Foto: Mintrabajo

Tal como ocurrió con la cadena de tiendas de descuento D1 —investigada por el Ministerio de Trabajo tras denuncias por riesgos psicosociales y condiciones laborales inadecuadas—, ahora la mira de esta Cartera está puesta sobre la cadena de tiendas y droguerías Olímpica.

En el caso de D1, proceso que incluyó visitas a 263 tiendas y 6 centros de distribución en todo el país e incluso llevó al cierre temporal por tres días de una sede en Bogotá, el Ministerio hizo varias recomendaciones clave que la empresa debe implementar en los puestos de trabajo y en las dinámicas laborales.

Contexto: Tiendas D1 deberá implementar grandes cambios en sus almacenes, tras dura revisión de Mintrabajo

Esa investigación fue motivada por denuncias de los mismos empleados y se dio en un contexto de inspecciones sorpresivas enfocadas en la estabilidad laboral y el cumplimiento de la normativa de salud, seguridad y contratación. Lo mismo ocurre con Olímpica. El ministro Sanguino aseguró que están realizando una labor simultánea de inspección, vigilancia y control en 60 establecimientos que pertenecen a esta cadena comercial.

El jefe de la cartera de Trabajo explicó que el proceso arrancó por una serie de querellas y de quejas que han recibido en su entidad. “Esta inspección en terreno, que estamos adelantando en todo el territorio nacional, busca constatar las condiciones laborales, el tipo de contratos, el tipo de vinculación laboral, las jornadas laborales, las condiciones en las que se cumplen esas jornadas, si hay intermediación o tercerización. Estamos también revisando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los ambientes psicosociales, las previsiones que deben tenerse en cuenta en las instalaciones eléctricas, en la infraestructura misma de las tiendas y de las plataformas y, en general, todo lo que puede o no afectar la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores”, explicó.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. �� EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Colombia a favor de Álvaro Uribe: multitudinaria movilización en Bucaramanga
3. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
Funcionarios del ministerio de Trabajo con empleados de las tiendas Olímpica.
Funcionarios del ministerio de Trabajo con empleados de las tiendas Olímpica. | Foto: Mintrabajo

Las tiendas Olímpica cuentan con aproximadamente 412 puntos de venta, distribuidos en 121 municipios y 21 departamentos de Colombia. Genera más de 16.000 empleos directos e indirectos. Al cierre del año pasado se ubicó como la empresa número 26 del país por su nivel de ventas, las cuales totalizaron 7,1 billones de pesos.

Sanguino precisó que, si hay mérito, la inspección dará lugar a la apertura de investigaciones administrativas y al uso de la competencia sancionatoria del Ministerio. “Sobre todo, si hay mérito, podría llevar a la exigencia de un plan de mejoramiento por parte de las directivas de la cadena para así mejorar y dar garantías a los derechos de los trabajadores”, reiteró y añadió que desde su cartera van a seguir actuando con firmeza para proteger los derechos laborales.

Visita del Ministerio de Trabajo a las tiendas Olímpica.
Visita del Ministerio de Trabajo a las tiendas Olímpica. | Foto: Mintrabajo

En caso de D1, por ejemplo, se hicieron recomendaciones como la adecuación de la infraestructura de las tiendas, puesto que los trabajadores aseguraron que muchas de las sucursales solo cuentan con un baño para un gran número de trabajadores, además de la falta de sillas para los cajeros, que deben realizar sus labores de pie.

Los resultados de las inspecciones a Olímpica serán informados a través de una rueda de prensa que convocará el Ministerio de Trabajo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco amigas de la infancia murieron trágicamente en medio de un viaje de cumpleaños: “Nunca nos recuperaremos”

2. Egan Bernal lucha y da pelea en la Vuelta a Burgos: clasificación general tras la etapa 3

3. Terror en el Movistar Arena: videos muestran los instantes de pánico que se vivieron por los desmanes en concierto de Damas Gratis

4. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, envió conmovedor mensaje tras dos meses del atentado: “Se me desgarra el alma”

5. Temblor hoy en Colombia: sismos sacuden varias regiones del país en la mañana de este jueves, 7 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de TrabajoAntonio Sanguino inspeccionOlímpicaTrabajadores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.