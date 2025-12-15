Precio del dólar en casas de cambio para este 15 de diciembre: este es el movimiento de la divisa

Ahorrar en dólares es una de las alternativas que muchos tienen para hacer crecer su dinero a través de la fluctuación de la divisa. Esta modalidad protege los ahorros de la devaluación e inflación que se genera en monedas locales, como lo es el peso colombiano, preservando el poder adquisitivo y ofreciendo estabilidad.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para realizar este tipo de ahorro, dado que permiten la compra y venta de las divisas como el dólar sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar muchos papeles. Es por ello que es importante visualizar cuál es la fluctuación de los precios. Aquí le contamos:

El precio del dólar empezó a la baja. | Foto: El País

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este lunes

Este lunes 15 de diciembre, el precio del dólar en las casas de cambio en Colombia registra fluctuaciones importantes. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3.693.21 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3.824.82.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea conocer el precio del dólar por las principales ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,732 3,841 109 Cali 3,650 3,845 195 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,775 45 Medellín 3,654 3,803 149 Pereira 3,720 3,820 100

El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano hace varios meses. | Foto: El País

Si quiere evaluar los precios del dólar y los cambios que ha tenido en el tiempo, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 15 de diciembre de 2025 3693.21 3824.82 3788.53 domingo 14 de diciembre de 2025 3693.21 3824.82 3788.53 sábado 13 de diciembre de 2025 3693.21 3824.82 3788.53 viernes 12 de diciembre de 2025 3689.64 3818.75 3810.99 jueves 11 de diciembre de 2025 3687.5 3817.86 3854.28 miércoles 10 de diciembre de 2025 3705 3836.07 3861.34

Finalmente, si usted desea analizar el valor del dólar por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,750 3,840 90 Cambios AG 3,720 3,820 100 Cambios Kapital 3,750 3,840 90 Cambios Monkey 3,680 3,830 150 Cambios Vancouver 3,750 3,840 90 El Condor Cambios 3,690 3,840 150

La moneda estadounidense comenzó el mes en descenso. | Foto: El País