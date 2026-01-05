Empresas

Se conoce la millonaria cifra que ganaría el Gobierno tras vender sus acciones de Movistar: ¿Qué pasará con los usuarios?

Estos son los detalles de la millonaria transacción.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 6:25 p. m.
Este es el monto de la transacción.
Este es el monto de la transacción. Foto: Tomada de Movistar

Hace algunas horas, se conoció sobre una importante transacción que llevará a cabo el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, al poner en marcha la venta de la participación en la empresa a través de Coltel.

De acuerdo a lo que se conoció, el país tiene un grueso de 1.108 acciones en la compañía, que equivalen a un 32,5% de esta misma. El decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025 fue el que definió algunas características de la venta, como el precio por acción, que será de $772,38 pesos.

Salario minimo
Este es el millonario monto de la transacción. Foto: Adobe Stock

Esto significa que con la venta el Gobierno venderá cerca de $856.000 millones de pesos. Esto básicamente permitiría que el Estado deje de ser socio y se concentre en la vigilancia y el cumplimiento de las normativas en el mercado, en donde la competencia es clave entre empresas.

Una de las preguntas más comunes respecto a esta venta accionaria es la que tienen millones de usuarios de la empresa, pues para la mayoría de personas, esto no significa que mañana les cambien el plan o el operador.

Sin embargo, si el mercado llega a concentrarse aún más, muchos sí podrían ver aumentos en sus facturas. Por ello, la CRC ha indicado que hay concentración en varias partes del negocio.

Movistar
Gobierno venderá una parte de sus acciones de Movistar. Foto: Getty Images

Es importante recordar que actualmente, la marca Movistar y la marca Tigo están realizando una integración, que es un movimiento que puede cambiar el panorama empresarial en el país, más específicamente del sector de telecomunicaciones.

Aunque la SIC ya dio luz verde a esta integración, aún faltan varios procesos por surtir efecto para que se pueda dar la integración completa.

La SIC puso varias condiciones frente a la integración, precisamente para evitar que el nuevo grupo empresarial pueda llegar a ser hostil con competidores, cerrar su paso o volverse demasiado dominante en el mercado.

El Proyecto Goliat ha sido de gran importancia para esta medición
El Gobierno Nacional es accionista de Movistar. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

