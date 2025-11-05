Suscribirse

Usuarios ya no tendrán dolor de cabeza si les hacen fraude bancario en Colombia: Corte Constitucional tomó decisión

Esto dijo el alto tribunal sobre la normativa.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

Periodista en Semana

5 de noviembre de 2025, 1:06 p. m.
Los ciberdelincuentes tienen diferentes métodos para robar información personal.
Los ciberdelincuentes tienen diferentes métodos para robar datos y dinero de cuentas bancarias. Ahora no será un dolor de cabeza. | Foto: Getty Images

Los usuarios bancarios en Colombia y todo el mundo han pasado por un escenario que les ha traído efectos devastadores. Se trata del fraude bancario. Este es un delito financiero que se da cuando los delincuentes, a través de engaños, logran obtener dinero, datos privados o un beneficio personal de la institución bancaria o los clientes en cuestión.

Con el paso de los años y el aumento en la tecnología en los bancos, se han inventado nuevas maneras de hacer fraude bancario, dado que ahora los usuarios manejan su dinero a través de su celular y ya no acuden con tanta frecuencia a las oficinas.

En la actualidad, las estafas telefónicas se han convertido en una de las modalidades más comunes de fraude digital.
En la actualidad, las estafas telefónicas se han convertido en una de las modalidades más comunes de fraude digital. | Foto: Getty Images

Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció sobre los usuarios afectados con los fraudes, que normalmente les dejan deudas de alto valor cuando los delincuentes los suplantan y toman créditos a su nombre.

El tribunal determinó una nueva directriz a través de la Ley Estatutaria 190 de 202 de Cámara y 303 de 2023 de Senado, que existía hace varios años pero que no había tenido luz verde en el Legislativo.

La ley contra el fraude digital protege a las personas que fueron víctimas de suplantación de identidad y a quienes les fueron robados sus datos para obtener créditos, préstamos y otros productos.

Así avanzan las mujeres en la inclusión financiera
Esto es lo que dice la normativa. | Foto: 123 Rf

El alto tribunal declaró la constitucionalidad de la norma, la cual precisa que los bancos, ante un hecho fraudulento digital, deberán empezar un protocolo especial en el que suspenden de inmediato los cobros y las obligaciones de las deudas pendientes.

¿Qué debe hacer el afectado?

La víctima de suplantación deberá informar al banco lo que le sucedió y cómo fue suplantado. Deberá aportar documentos probatorios y también otros elementos de prueba que sirvan para demostrar los hechos que lo llegaron a afectar.

Los engaños en redes y SMS se repiten con patrones que se resumen en tres señales.
Cada intento de fraude deja pistas. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

De acuerdo con la norma, luego de que el banco reciba el informe, deberá comenzar con las actuaciones dentro de los 10 días hábiles siguientes.

BancosFraudeCorte Constitucional

