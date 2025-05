¿Pueden embargarle sus propiedades por deudas de sus familiares?

Esta inquietud surge especialmente cuando un padre, hijo, hermano o cónyuge contrae una obligación financiera que luego no puede pagar. Sin embargo, la legislación colombiana establece límites claros en cuanto a quién responde por las deudas.

Responsabilidad individual

Por tanto, si un familiar suyo (por ejemplo, un hermano o un padre) incurre en una deuda y no la paga, los acreedores no pueden embargar sus bienes si usted no aparece como codeudor, fiador o avalista.