“Es clave conocer los mensajes que enviará el Gobierno”, dice el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Es un fenómeno multicausal. No se puede caer en el simplismo de creer que la caída del dólar es por una sola razón. Hay unos componentes internacionales fuertes, arrancando por el mejor desempeño en materia de precios de los Estados Unidos, que evita la probabilidad de que la Reserva Federal eleve tasas de interés. Al suceder esto, evidentemente, motiva el movimiento de recursos de capital hacia países emergentes, incluso, de mayor nivel de riesgo, porque se eleva el apetito de riesgo. En segundo lugar, no puede tampoco uno dejar de reconocer el impacto que está teniendo el comportamiento de los precios del petróleo. Hay históricamente una correlación inversa entre el precio del petróleo y la tasa de cambio en Colombia . Y estamos viendo que ha habido un aumento en el precio del petróleo, por lo menos en el último mes, del orden del 12 por ciento, lo cual es significativo.

Es un fenómeno multicausal. No se puede caer en el simplismo de creer que la caída del dólar es por una sola razón, menciona José Manuel Restrepo. | Foto: Getty Images

J.R.: Se percibe un menor nivel de riesgo político, porque las reformas que tienen elementos críticos de cara al sector productivo o al empresarial han tenido dificultades en el Congreso. El mercado está reconociendo que hay una mayor capacidad institucional para mantener cierta estabilidad y apego a los modelos tradicionales de mercado . Ese escenario, sumado a todo lo que acabo de decir, está llevando a una caída en el precio internacional del dólar. Esto no es un fenómeno colombiano y eso confirma que el efecto internacional existe.

J.R.: Creo que no, ese no es para mí un determinante. Es más, los mercados anticipan los rumores y este se tenía previsto de tiempo atrás. Creo, francamente, que la salida o entrada de un ministro no es un determinante sustantivo del comportamiento del dólar. Lo más importante es saber si en el futuro van a continuar firmándose contratos de exploración de gas y petróleo. Ahora, le reconozco el mérito al manejo de las cifras macroeconómicas del Gobierno, esas buenas cifras están animando la llegada de inversión al país y están de alguna manera minimizando los riesgos que eventualmente pudiesen haberse tenido anteriormente.