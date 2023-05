“Hoy no hay empresas pidiendo explorar petróleo, ¿dónde más quieren explorar?”, dice el ministro de Hacienda

El debate sobre si Colombia permitirá o no nuevos contratos de exploración petrolera no ha llegado a su fin. Se esperaba una decisión tras el reciente informe de reservas que presentó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el que se dijo que las de petróleo cayeron a 7,5 años y las de gas a 7,2 años, pero el Gobierno pidió otro estudio, que deberá ser entregado en seis meses.

Ante esta situación y con el reciente hallazgo de crudo pesado de Ecopetrol en el Meta, se le consultó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el futuro de la exploración petrolera y además de decir que es necesario esperar seis meses hasta que salga el nuevo estudio, aseguró que en este momento nadie está pidiendo un contrato de exploración.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. - Foto: Transmisión Youtube

“Hoy hay 20 millones de hectáreas entre exploración y explotación. Eso son tres veces el área agrícola del país. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde más hay que explorar? ¿En la Gran Montaña? ¿En dónde?”, dijo Bonilla a la prensa tras salir de la Comisión Tercera de Cámara, en la que se presentó el informe anual del Banco de la República.

“Todo el Piedemonte Llanero está concesionado desde Arauca hasta abajo del Caquetá. Y todo el Magdalena está concesionado desde el Catatumbo hasta el Putumayo”, reiteró.

El jefe de la cartera de Hacienda también dijo que van a entrar en operación varios contratos, de los cuales 35 fueron firmados en el gobierno anterior. Agregó que se están valorando los hallazgos costa afuera y así poder determinar si con ellos aumentan o no las reservas.

Precisó que es una valoración que tarda tiempo y que no puede ser tomada a la ligera. Igualmente, no se mostró muy preocupado por el cálculo que se tiene de que las reservas solo alcanzan para siete años. Precisó que no es una estimación exacta, pues faltan estudios y que especulando algunos estiman que se podríamos llegar a 15 o 20 años. “Pero eso es una especulación y yo no quiero especular”, enfatizó.

Se espera que pronto entren en operación varios contratos, de los cuales 35 fueron firmados en el gobierno anterior. - Foto: aFotoStock

Cambios en la adición presupuestal

Tras su participación en la Comisión Tercera de Cámara, el ministro Bonilla también se refirió al cambio que se le hará a la adición presupuestal de la presente vigencia, que estaba calculada en 23 billones de pesos. Explicó que bajarán ese monto para tener uno que efectivamente se pueda ejecutar en el segundo semestre del año y que corresponde a un plan de reactivación económica.

Añadió que inicialmente calculaban que la adición se iba a aprobar en febrero o marzo, así que tendría nueve meses para ejecutarse. Ahora, lo más probable es que se apruebe a final de junio, por lo que solo habría seis meses para ejecutar.

Otro factor que influye en la adición presupuestal es la cotización del petróleo, pues en los cálculos del Gobierno para este año se tenía proyectado un precio del barril por encima de los 90 dólares y hoy está en 74.

Se esperaba que la adición presupuestal fuera aprobada en el congreso en febrero o marzo pasado. Ahora la expectativa es que pase en junio. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Se estima que el monto de la adición bajaría de 23 billones a 14,7 billones de pesos. La idea es que estos recursos ayuden a combatir la desaceleración, enfocándolos en temas como vivienda, obras públicas y agro, entre otros.

Durante la presentación del informe anual del Banco de la República, de cuya junta directiva hace parte el ministro de Hacienda, se conoció también que las reservas internacionales del país se redujeron en 1.310 millones de dólares el año pasado y quedaron en 57.269 millones, un nivel que, para Leonardo Villar, gerente del Emisor, es razonable y suficiente según los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este explicó que la rentabilidad negativa de las reservas internacionales de 2022 se debió al hecho de que 20% de ellas están en monedas distintas al dólar, las cuales se depreciaron frente a la divisa estadounidense, y porque hay un alto porcentaje invertido en bonos de renta fija, cuyos precios se vieron afectados por las subidas de las tasas de interés de los principales bancos centrales.

“La buena noticia es que eso empezó a cambiar en los últimos meses del año pasado y permitieron que al final el Banco obtuviera utilidades de 2,5 billones de pesos y le pudiera trasladar al Gobierno 1,6 billones”, dijo Villar y añadió que, con la recuperación de los mercados financieros, la expectativa es que este año el Banco de la República pueda alcanzar utilidades récord de 11 billones de pesos.