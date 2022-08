Ferreira es Colombia en el Panini Catar 2022: la historia del álbum del Mundial que salió a la venta en todo Colombia

Aunque el pitazo inicial de Catar 2022 será el 20 de noviembre, en realidad ‘sonó’ este fin de semana, cuando en decenas de países de Europa, Asia y América salieron a las calles las máximas figuritas del fútbol: las ‘monas’ del Panini, el álbum del Mundial.

Como si fuera una especie adelantada del empresario catarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, obsesionado en juntar los mejores futbolistas del mundo, el nombre que lo consiguió, en realidad, es un apellido, el de los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, que en 1941 heredaron un quiosco de revistas y periódicos en Módena.

Aunque el negocio apenas daba para comer, y tras comprobar que los magazzini y giornali sportivi eran los que se agotaban como “panini” (sándwiches célebres en los bares de Milán), se les ocurrió un cabezazo que terminó en uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Inspirados en un coleccionable de plantas y flores que luego adaptaron al calcio (fútbol en italiano), alquilaron un taller de donde salieron las primeras figurini de la historia, unas credenciales del tamaño de estampita con los más famosos calciatori (futbolistas) de la liga italiana.

El Panini dio inicio formal a Catar 2022. - Foto: Panini Colombia

Con los años, compraron una imprenta, empaquetaron las figuritas en sobres sellados, con lo que despertaron la emoción y la intriga de los clientes. Cuando inventaron la fórmula de las láminas autoadhesivas revolucionaron la historia.

Convertida en editorial, Panini debutó en una copa mundial, en México 70, con la foto autografiada de Pelé en la portada del álbum (en la edición para Brasil), a la postre el jugador que levantó el trofeo Jules Rimet. El ‘caramelo’ (como entonces llamaban los bogotanos a las láminas) de O rei do futebol ha sido el único en la historia impreso con la famosa firma del triple campeón de la Copa Mundo.

Si Jules Rimet revolucionó el planeta con su idea de un campeonato de naciones, los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini lo jugaron en las calles, poniendo a las ‘monas’ (láminas, en bogotano) al alcance de la mano. El Panini dio inicio formal a Catar 2022.

Atlas

Desde 1970 diversas generaciones se han divertido llenando el álbum. - Foto: Panini Colombia

Los datos de la ficha de cada ‘mona’ hicieron del Panini una cartilla de geopolítica universal. Desde 1970, varias generaciones de niños aprendieron, antes que en el colegio, los nombres de algunas capitales del mundo gracias al álbum del Mundial y evidenciaron la creación de nuevos países: Croacia y Ucrania, por ejemplo, tras su independencia de Yugoslavia y Rusia, respectivamente.

Colombia en el Panini

Los jugadores que participaron en el Mundial de 1990. - Foto: Panini Colombia

Colombia debutó en la sexta edición del álbum, con 17 jugadores que clasificaron al Mundial Italia 90. En total, suma cinco apariciones (EE. UU. 94, Francia 98, Brasil 2014, Rusia 2018) en las 14 ediciones del producto estrella de la Editorial Panini. Jesús Ferreira (hijo del exjugador David Ferreira), mona n.° 15 de Estados Unidos, es la única presencia colombiana en el Panini Catar 2022.

Fe de erratas

El colombiano John Jairo Tréllez ostenta el récord de errores: apareció su ‘mona’ en dos Panini (Italia 90 y EE. UU. 94). - Foto: Panini Colombia

Hasta ahora, las ‘monas’ del álbum que no clasificaron al Mundial por lesión son Jesús ‘Tecatito’ Corona (México) Georginio Wijnaldum (Países Bajos) y Tarik Tissoudali (Marruecos). Lo mismo le sucedió a Falcao en el Panini Brasil 2014. El colombiano John Jairo Tréllez ostenta el récord de errores: apareció su ‘mona’ en dos Panini (Italia 90 y EE. UU. 94), pero nunca jugó una copa del mundo.

Acatar

- Foto: Panini Colombia

Los coleccionistas del mundo no tuvieron otra que acatar las dos (muy polémicas) novedades del Panini Catar 2022: -La numeración de las ‘monas’ por países ahora es del 1 al 19 y por países (32) participantes, en lugar del 1 al 626 (láminas ordinarias de esta edición: logos, estadios, escudos y jugadores), que debería tener la edición 14. -Por primera vez, desde Alemania 1974, no aparece el nombre del club donde milita cada jugador. En consecuencia, el de Millonarios, único equipo colombiano con un jugador en el Panini, no apareció en el álbum en la ficha de la mona de Juan Pablo Vargas (Costa Rica, n.° 9), para decepción de sus hinchas.