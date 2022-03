McDonald’s cierra en Rusia: la revolución de la Big Mac en Moscú

El 31 de enero de 1990, 30.000 personas (récord mundial) desafiaron un frío glacial y desde las 4:30 de la madrugada hicieron fila frente al primer restaurante extranjero que se abría en Moscú: una hamburguesería McDonald’s, símbolo del capitalismo que la antigua Unión Soviética había combatido durante décadas.

Quienes desfilaron por las cajas y pagaron 3 rublos por una Big Mac –el salario promedio era de 150 rublos–, no creían que hubiera suficiente comida para todos. El olor a hamburguesa, desconocido hasta entonces en el país más grande del mundo, auguraba vientos de cambio.

El restaurante de la plaza Pushkin era de auténtico lujo, frecuentado por estrellas de la música y el cine, y junto a la Plaza Roja, la principal atracción turística de habitantes de países de Europa del Este, quienes guardaban cucharas rosadas, vasos, pitillos y servilletas como souvenirs.

La apertura del primer McDonald’s en Moscúinspiró la teoría diplomática conocida como Arcos Dorados, planteada en 1999 por Thomas Friedman (The New York Times), tres veces ganador del Pulitzer, según la cual los países que coincidían en tener un McDonald’s en su territorio no se declararían la guerra. El martes, la cadena de restaurantes anunció el “cierre temporal” de sus 850 locales en Rusia, como respuesta a la invasión a Ucrania ordenada desde el Kremlin.

La teoría de los Arcos Dorados volvió a quedar en entredicho y las hamburguesas, que alguna vez olieron a apertura, tres décadas después son el principal símbolo del mayor aislamiento a Rusia desde el final de la Guerra Fría.

Principio y fin

Mijaíl Sergueievich Gorbachov

El día en que el primer McDonald’s abrió sus puertas en Moscú, Mijaíl Gorbachov, cercado por la línea dura del Partido Comunista, lo pasó desmintiendo rumores de dimisión. Un mes más tarde se vio obligado a convocar elecciones, al año siguiente, los rusos eligieron a Boris Yeltsin y en la Navidad de 1991 se disolvió la Unión Soviética.

La nómina

Christopher John Kempczinski

62.000 empleados componen la planta de personal de los 850 restaurantes McDonald’s en Rusia. La empresa seguirá pagando los salarios, según garantizó Chris Kempczinski, director general.

Ganancias



Entre Rusia y Ucrania, McDonald’s tiene 900 restaurantes que representan el 2 por ciento de sus ventas globales, 9 por ciento de sus ingresos y 3 por ciento de sus costos operacionales.

La selección



En las entrevistas a los aspirantes a ingresar a la cadena les preguntaban si estaban dispuestos a sonreír ocho horas de jornada laboral y en cuánto tiempo corrían los 100 metros.

Toda una vida



Ana Patrunina y Karina Pogosova, dos de las cajeras durante la inauguración del primer McDonald’s de Moscú, hicieron carrera laboral y se convirtieron en vicepresidentas de la cadena en Rusia.

Índice Big Mac

Big Mac

Hasta el día del cierre de los locales en Rusia, la famosa hamburguesa doble carne, salsa especial y queso derretido valía 135 rublos (1 dólar o 3.827 pesos). En Colombia vale 12.900 pesos; en los de Estados Unidos, 5,81 dólares.