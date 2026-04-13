Donald Trump recibió un domicilio de McDonald’s en la Casa Blanca; así fue el curioso momento

Donald Trump protagonizó este lunes, 13 de abril, una escena inusual en la Casa Blanca al ofrecer declaraciones a la prensa acompañado por una repartidora de la aplicación de domicilios DoorDash.

El episodio ocurrió poco después del mediodía, cuando los periodistas fueron conducidos hasta la entrada principal de la residencia presidencial. Allí, el mandatario apareció sonriente para recibir dos grandes bolsas de McDonald’s entregadas por la domiciliaria. Contra lo esperado, la repartidora tomó la palabra y aprovechó para elogiar el plan fiscal republicano que prevé eliminar los impuestos sobre las propinas.

La sorpresiva imagen que publicó Trump y que le dio la vuelta al mundo tras arremeter contra el papa León XIV

Cuando se le preguntó a la mujer si en la Casa Blanca había personas que daban buenas propinas, Trump pareció sacar dinero de su bolsillo para darle un billete de 100 dólares (aproximadamente 360.000 pesos colombianos). “Sí, mucho”, dijo ella.

Acto seguido, Trump inició una rueda de prensa formal. De pie junto a la mujer, identificada por su camiseta roja de DoorDash, el presidente lanzó nuevas advertencias dirigidas a Irán y también se refirió a su disputa con el papa León XIV.