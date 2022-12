Se desploma proceso de supuestos sobrecostos en la Gobernación del Magdalena: el gobernador acusa de difamación

Todo sucedió luego de que un ciudadano instaurara una denuncia en contra de Carlos Caicedo en su rol de gobernador del departamento, para que se verificaran los costos que se efectuaron en la compra de víveres a una cadena de almacenes, que tenían la finalidad de socorrer a las familias más vulnerables durante la pandemia del covid-19, con mercados.

La compra habría sido por un valor de 4.203.803.000 pesos, a lo cual se le hizo verificación de precios, teniendo en cuenta tres fuentes, que fueron los precios mayoristas de los alimentos reportados por el sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA-Dane), los precios de alimentos ofrecidos por almacenes Éxito a través de su sitio web oficial y un proceso de verificación en in situ en la misma cadena de supermercados en la ciudad de Santa Marta.

La investigación concluyó que finalmente no se hallaban las características correspondientes a dicho delito dentro de la acción denunciada y, por tanto, no era posible atribuir una apropiación ilícita de recursos a Caicedo, dado que la información recogida no demostraba el hecho, razón por la cual la denuncia interpuesta se desplomó y debió ser archivada.

Frente a la situación, Caicedo no se quedó callado y encaró el hecho, asegurando que había quienes solo interponían denuncias a quienes de verdad trabajan en pro del bienestar de la comunidad, haciendo una especie de saboteo que no permite avanzar de manera correcta y eficiente.

“El tema de los mercados, acción que le permitió solamente a algunos buscar desdibujar los procesos, creo que más emblemáticos de Colombia, de los mercados más robustos que le duraron más tiempo a la gente, porque no eran mercados solamente para que el gobernante de turno se tomara fotos con la gente más vulnerable, era realmente resolver un problema de hambre en un departamento donde hay tantas personas carentes de tantos recursos”, señaló Caicedo en rueda de prensa frente al tema.

Además, agregó que también estaba en el poder de la comunidad, darse cuenta y por supuesto valorar las acciones realizadas, denotando las supuestas estrategias de quienes, según el mandatario, solo buscan desprestigiar y calumniar el trabajo que se viene realizando este tipo de actividades para la población.

Lo cierto es que parece ser que la Gobernación, en cabeza de Caicedo, siente cierta tranquilidad frente a los fallos que se han venido dando por diversas inconformidades que han resultado en denuncias, tal como lo explicó el gobernante, puesto que al igual que otros órganos, es su deber rendir cuentas, tal como lo hacen y piensan hacerlo.

Presunto ciberataque a Caicedo

Resulta que desde hace un mes el gobernador no ha podido ingresar a su cuenta de Facebook. SEMANA revisó su perfil y, en efecto, las últimas publicaciones aparecen con fecha de noviembre. Sin embargo, el contenido no refleja el pensamiento ni la intención comunicativa del mandatario, pues aparecen imágenes alusivas a la cinematografía y algunas fotos relacionadas con la informática.

“La Gobernación puso en conocimiento sobre el ciberataque a través de un software malicioso llamado Duck-Tail. Este realiza funciones en el sistema que son perjudiciales para el usuario y/o para el propio sistema, como restringir el acceso y participación en dicha red social por parte del usuario, en este caso del Gobernador, impidiendo sus derechos a la libre expresión, a informar y a ser informado”, explicó la entidad territorial.

Desde el Gobierno departamental dieron a conocer que la denuncia fue interpuesta ante la firma de abogados Baker McKenzie, representantes de Facebook-Meta en Colombia.

“No obstante, anterior a esta denuncia, se enviaron diferentes solicitudes a Meta, administrador de Facebook, frente a la situación”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

En el mismo escrito también anotaron: “Se conoce que dicho software (Duck-Tail) les retiró la administración a aproximadamente 10.000 cuentas de figuras públicas. Sin embargo, Facebook - Meta no ha ofrecido solución alguna frente a la situación y, por el contrario, se muestra negligente con la seguridad de sus usuarios al exponerlos a un virus como Ducktail, por no tomar medidas correctivas oportunas”.