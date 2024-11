A.A.: No hay que pagar suscripción. Los usuarios ingresan, ven los contenidos y pagan por lo que consumen. Si te gusta algún contenido, lo puedes promocionar en tus redes sociales , con tus amigos. Si lo haces, te ganas el 20 por ciento de lo que paguen tus amigos. El creador obtiene el 70 por ciento y la plataforma el 10.

SEMANA: ¿Cómo surgió la idea de crear Mowies?

A.A.: Yo soy cineasta y creador, por esto he padecido los dolores y el sufrimiento de la industria. Llegué a un punto de mi vida en el que quebré, junto con mi esposa, que es mi socia. Lo perdimos todo. En ese viaje de encontrar respuestas, hablamos con muchos amigos y notamos que el 99 por ciento de las creaciones no llegan, no encuentran oportunidades de difusión. De esta forma, lanzamos la plataforma al público en noviembre de 2018 con un grupo de socios.