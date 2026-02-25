Barranquilla abre convocatorias laborales en distintos sectores: conozca los requisitos

El empleo en Barranquilla muestra un panorama favorable en los primeros meses de 2026, tras registrar una reducción del desempleo a cifras de un solo dígito (9,1 % reportado al cierre de 2025), junto con una mejora en la ocupación juvenil y un aumento en las vinculaciones laborales formales. Estos indicadores reflejan un entorno más dinámico para quienes buscan oportunidades en la capital del Atlántico.

En línea con ese comportamiento, se han abierto nuevas convocatorias laborales que amplían las opciones para distintos niveles de experiencia. El repunte en los indicadores sugiere mayor movimiento en los procesos de contratación y una demanda activa de talento por parte de empresas que están fortaleciendo sus equipos en múltiples sectores.

Antes de postularse, es recomendable presentar una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada, ya que esto puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, ventas, coordinación comercial, logística, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. Foto: Getty Images

Director de región

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 9.000.000 a 9.695.000

Si es un gerente de operaciones regionales que busca ampliar su impacto o un coordinador de seguridad regional con ambiciones de liderazgo, esta es su oportunidad para destacar y avanzar en su carrera.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.

Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad, administración o afines.

Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.

Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.

Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.

¡Aplique acá!

Vendedor

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será una pieza clave del equipo, asegurando que cada cliente reciba un servicio de calidad excepcional.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el proceso de compra.

Identificar las necesidades de los clientes y ofrecer productos adecuados.

Mantener un conocimiento actualizado de los productos y servicios.

Cerrar ventas efectivas y contribuir al cumplimiento de metas.

Fomentar relaciones duraderas con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor asesor de ventas o representante comercial.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Conocimiento en técnicas de ventas y servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Más de 15.000 vacantes con salarios competitivos están disponibles en el país: así puede postularse

Coordinador comercial TAT

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en supervisión o liderazgo de equipos comerciales, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo comercial de repuestos en la región asignada.

Capacitar la fuerza de ventas en nuevos productos y herramientas.

Revisar y comparar reportes diarios de ventas contra presupuestos.

Realizar acompañamiento a asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.

Promover y seguir planes de gestión ambiental en el área de repuestos.

Elaborar presupuestos de ventas de repuestos originales y accesorios.

Acompañar la ejecución de ferias y actividades promocionales.

Retroalimentar sobre nuevas tendencias del mercado y precios de competencia.

Controlar niveles de gasto según presupuesto.

Acompañar al área de cartera en actividades de cobro.

Emitir conceptos sobre crédito y ampliar cupos si es necesario.

Ejecutar promociones y estrategias comerciales.

Definir sinergias comerciales con la fuerza de ventas de motos y posventa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en coordinación o supervisión comercial.

Conocimiento del sector automotriz y de repuestos (deseable)

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad de análisis de indicadores de gestión.

Habilidades de comunicación efectiva.

¡Aplique acá!

Programador de flota

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Como parte del equipo de logística, el gestor de flota trabajará en estrecha colaboración con los transportadores para mejorar la comunicación y asegurar que los recursos estén siempre disponibles.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar la disponibilidad de vehículos.

Supervisar la gestión de la flota de transporte.

Mantener una comunicación efectiva con transportadoras.

Asegurar la optimización de rutas y cargas.

Requerimientos:

Experiencia previa como gestor de flota o coordinador de flota.

Conocimientos en logística y transporte.

Habilidades en planificación estratégica.

Capacidad de comunicación efectiva y liderazgo.

¡Aplique acá!

Líder médico

Empresa: VIVA1A IPS

En importante empresa del sector, están en búsqueda de un(a) líder médico excepcional para unirse a su equipo en la ciudad de Barranquilla.

Responsabilidades:

Participación en presentaciones gerenciales, capacitación asistencial, soporte clínico, validación de procesos y acompañamiento en actualizaciones normativas.

Requerimientos:

Profesional en Medicina

2+ años de experiencia clínica y 1+ en HIS; conocimientos en RIPS, CUPS, CIE-10/11.

Manejo de herramientas ofimáticas y bases de datos.

Manejo de normatividad en salud.

Actitud proactiva y con disponibilidad para desplazamientos.

Habilidades comerciales y asistenciales, comunicación efectiva, gestión del cambio.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.