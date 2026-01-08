Barranquilla concentra nuevas oportunidades de empleo formal

La capital del Atlántico sigue consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo en materia de empleo formal en el país, impulsado por la actividad empresarial y la apertura de vacantes en distintos sectores económicos.

Este panorama refleja el interés de las empresas por fortalecer sus equipos de trabajo mediante contratos formales, que garantizan acceso a seguridad social, prestaciones legales y condiciones laborales claras.

La apertura de nuevas vacantes también responde a la necesidad de acompañar el desarrollo productivo de la ciudad, lo que convierte a la ciudad en un punto estratégico para quienes buscan empleo sin salir de la región.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Ejecutivo de cuenta

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para conectar con los clientes empresariales, asegurando que las soluciones se alineen con sus necesidades y expectativas.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes empresariales.

Identificar oportunidades de ventas y cerrar acuerdos exitosos.

Colaborar con el equipo para implementar estrategias comerciales efectivas.

Monitorear las tendencias del mercado para ajustar nuestras ofertas.

Proveer un servicio al cliente excepcional para asegurar la satisfacción y lealtad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo de ventas o en roles similares como asesor comercial o representante de ventas.

Capacidad comprobada para alcanzar y exceder metas de ventas.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Conocimiento del mercado local de Barranquilla y sus dinámicas empresariales.

Disponibilidad para movilizarse en la región Norte de Barranquilla.

¡Postúlese aquí!

Consultor de talento humano y tecnología

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, también conocido como HR Talent Success Consultant, será el responsable de liderar la estrategia de fidelización de clientes en el ámbito de recursos humanos.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¡Postúlese aquí!

Coordinador de SST

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a un equipo de trabajo innovador y colaborativo, donde podrá liderar proyectos desafiantes que impacten positivamente en el bienestar de los empleados.

Responsabilidades:

Implementar sistemas de gestión SST.

Planificar y ejecutar actividades para prevenir riesgos laborales.

Investigar accidentes de trabajo y proponer mejoras.

Elaborar matrices de identificación de peligros.

Realizar valoraciones de riesgos.

Gestionar procesos de capacitación en seguridad.

Asesorar en temas relacionados con SST.

Elaborar informes técnicos para ARL.

Requerimientos:

Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.

Más de 4 años de experiencia profesional relevante.

Experiencia comprobada en implementación de sistemas SST.

Habilidades analíticas para evaluación de riesgos.

¡Postúlese aquí!

Analista de aseguramiento de calidad y ambiental

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en implementación y supervisión de BPM, BPH o BPA, este es su lugar ideal para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Supervisar la implementación de BPM, BPH y BPA en tienda.

Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de estándares.

Colaborar con los equipos de producción para mejorar procesos.

Elaborar informes sobre el desempeño ambiental y de calidad.

Capacitar al personal en prácticas de calidad y sostenibilidad.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de alimentos, ingeniería agroindustrial, microbiología o afines.

1 año de experiencia en cargos relacionados.

Conocimiento en BPM, BPH o BPA.

Experiencia en áreas de producción o calidad.

¡Postúlese aquí!

