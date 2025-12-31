Bogotá abre miles de vacantes de empleo para inicio de año: conózcalas aquí

La capital colombiana inicia el año con una dinámica activa, impulsada por empresas que han abierto miles de vacantes para fortalecer sus equipos de trabajo en distintos sectores. Estas oportunidades responden a la necesidad de reactivar operaciones, cubrir áreas estratégicas y atender la demanda propia del comienzo del año.
La apertura de estas vacantes refleja el movimiento del mercado de trabajo en la ciudad y amplía las posibilidades para quienes desean empezar el año con una nueva oportunidad laboral. Analizar los perfiles solicitados y los requisitos de cada oferta resulta clave para una postulación exitosa.
Para acceder a las oportunidades vigentes, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Enfermero(a) UCIA – Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Este rol, conocido también como enfermero de cuidado intensivo adulto o enfermero de unidad de cuidados intensivos para adultos, es fundamental para brindar atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos.
Responsabilidades:
- Proveer atención especializada a pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos.
- Colaborar con un equipo multidisciplinario para ofrecer el mejor cuidado posible.
- Monitorear y evaluar continuamente la condición de los pacientes.
- Administrar medicamentos y tratamientos de acuerdo con protocolos establecidos.
- Garantizar un ambiente seguro y de apoyo para los pacientes y sus familias.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Diplomado o especialización en cuidado intensivo adulto.
- Más de dos años de experiencia en instituciones de III y IV nivel de complejidad.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Habilidad demostrada en trato humanizado y empatía.
Analista trade marketing – Tiendas Ísimo
Salario: 3.450.000
En este rol, será el encargado de diseñar, implementar y monitorear las estrategias de marketing y exhibición en puntos de venta, asegurando que las campañas se ejecuten correctamente.
Responsabilidades:
- Diseñar estrategias de marketing en puntos de venta.
- Implementar campañas de exhibición efectivas.
- Monitorear y evaluar el desempeño de las campañas.
- Colaborar con otros departamentos para el posicionamiento de marca.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos de sell-out y sell-in.
Requerimientos:
- Profesional en Marketing, Administración o áreas relacionadas.
- Experiencia mínima de 2 años en trade marketing o roles similares.
- Habilidad para analizar datos y generar insights.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
Optómetra - SO Servicios Médicos y Oftalmológicos
Salario: 3.567.000
SO Servicios Médicos y Oftalmológicos está en la búsqueda de un(a) optómetra comprometido(a) y orientado(a) al servicio para unirse a su equipo en Bogotá.
Responsabilidades:
- Realizar consultas de optometría y evaluaciones visuales integrales.
- Diagnosticar alteraciones visuales y formular correcciones ópticas.
- Realizar exámenes visuales y pruebas diagnósticas según protocolos.
- Brindar orientación al paciente sobre el cuidado de la salud visual.
- Apoyar procesos de atención integral en servicios oftalmológicos.
- Diligenciar historias clínicas conforme a la normatividad vigente.
Requerimientos:
- Título profesional en Optometría.
- Tarjeta profesional para ejercer la optometría en Colombia.
- Experiencia mínima de 1 año en servicios optométricos.
- Conocimiento en protocolos de salud visual.
- Habilidades de comunicación y orientación al paciente.
Ejecutivo(a) de servicio – Tuya
Salario: 2.578.000
En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
Requerimientos:
- Tecnólogo o Profesional
- Mínimo 1 años de experiencia en ventas de seguros
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes con descanso compensatorio en la semana.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.