Bogotá abre oportunidades laborales para personas sin experiencia

Juliana Flórez

8 de enero de 2026, 10:29 p. m.
La Organización Mundial del Trabajo señala que la resiliencia de las tasas de crecimiento económico y el fuerte repunte de la demanda de mano de obra han beneficiado a los jóvenes.
En Bogotá, cada vez son más las organizaciones que están abriendo vacantes dirigidas a personas sin experiencia laboral previa, entendiendo que el primer empleo es clave para el desarrollo profesional. Estas oportunidades surgen como una apuesta por formar talento desde cero y brindar espacios donde los nuevos candidatos puedan aprender, adaptarse y crecer dentro de entornos laborales formales.

Estas vacantes están orientadas a facilitar la inserción laboral en entornos formales, donde los candidatos pueden adquirir habilidades prácticas, fortalecer su perfil profesional y ganar experiencia en diferentes áreas. En muchos casos, las organizaciones ofrecen procesos de capacitación e inducción que permiten una adaptación progresiva al cargo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles.

Jovenes trabajo
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Adobe Stock

Técnico en procesamiento de frutas, verduras y hortalizas

Empresa: Grupo Éxito

Salario: A convenir

Este programa, patrocinado por el Grupo Éxito, le ofrece la oportunidad única de adquirir experiencia laboral real mientras se forma académicamente. Durante un año, combinará estudios teóricos con prácticas laborales en los almacenes, y al terminar, podrías optar por un empleo fijo.

Responsabilidades:

  • Participar activamente en las clases teóricas del programa SENA.
  • Aplicar conocimientos adquiridos durante la práctica profesional en los almacenes de Grupo Éxito.
  • Colaborar con el equipo de ventas y marketing para mejorar estrategias comerciales.
  • Realizar tareas asignadas bajo supervisión durante la etapa productiva.
  • Mantener un registro detallado de actividades diarias para reportes de progreso.

Requerimientos:

  • Mínimo noveno grado de bachillerato aprobado.
  • Ser mayor de edad.
  • No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo durante un año.
  • No haber trabajado previamente con Grupo Éxito ni estar inhabilitado por el SENA.

¡Postúlese aquí!

Vacante sin experiencia

Empresa: Gopass

Salario: A convenir

¡Si cuenta con muy buenas habilidades comerciales, esta es su oportunidad! Gopass solicita asesores comerciales externos para ventas en frío.

Requerimientos:

  • Formación académica: Bachiller culminado y certificado.
  • Horario: Domingo a domingo con un día de descanso entre semana. Se pagan dominicales y festivos con recargo.
  • Se aceptan estudiantes netamente nocturnos.

¡Postúlese aquí!

Empleo en Cundinamarca: empresas abren oportunidades laborales en varios municipios

Asesor comercial sin experiencia

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: A convenir

Este rol es ideal para quienes desean empezar su carrera en ventas dentro de un entorno dinámico y en crecimiento. No se requiere experiencia previa, solo ser bachiller graduado con habilidades de comunicación efectivas y disponibilidad para trabajar de lunes a domingo.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
  • Cumplir con las metas de ventas diarias, semanales y mensuales.
  • Mantener un registro actualizado de las interacciones con los clientes.
  • Participar en reuniones de equipo para mejorar las estrategias de ventas.
  • Colaborar con el equipo de servicio al cliente para resolver consultas y problemas.

Requerimientos:

  • Ser bachiller graduado.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo.
  • Habilidad para comunicarse efectivamente.
  • Actitud proactiva y orientada al logro.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar motorizado - Sin experiencia

Empresa: Telcos ingeniería

Salario: 2.600.000

Esta es una oportunidad única para aquellos que desean iniciar su carrera en el sector, ya que no se requiere experiencia previa.

Requerimientos:

  • Bachiller preferiblemente.
  • Licencia de conducción A2 vigente.
  • Poseer motocicleta propia.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y algunos domingos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

