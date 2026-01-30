¿Busca trabajo como arquitecto? Múltiples vacantes están disponibles hoy

El rol de los arquitectos continúa siendo clave en el desarrollo urbano, la planificación territorial y la transformación de los espacios habitables. Su trabajo contribuye a procesos de sostenibilidad, eficiencia y mejora de la calidad de vida, lo que mantiene vigente la necesidad de estos perfiles en distintos proyectos a nivel nacional.

Para acceder a estas oportunidades, es fundamental contar con un portafolio organizado que incluya sus mejores proyectos, mostrando diversidad, habilidades técnicas y el proceso creativo mediante imágenes de alta calidad y planos detallados

Quienes estén interesados pueden registrarse de manera gratuita, ingresando a este enlace, crear su perfil profesional y luego postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Coordinador de diseño – Barranquilla

Empresa: Constructora Bolivar

Salario: A convenir

Como coordinador de proyectos arquitectónicos, será el pilar fundamental en la ejecución de proyectos de alta calidad y eficiencia dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar equipos multidisciplinarios en la ejecución de proyectos arquitectónicos.

Coordinar el diseño de proyectos arquitectónicos desde su concepción hasta la entrega final.

Asegurar que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y plazos establecidos.

Colaborar con otros departamentos para garantizar la alineación de los objetivos de diseño.

Proveer mentoría y desarrollo profesional al equipo de diseño.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en roles de coordinador de diseño o líder de diseño.

Conocimiento avanzado en software de diseño arquitectónico.

Habilidades de liderazgo demostradas en la gestión de equipos de diseño.

Experiencia en la coordinación de proyectos arquitectónicos de gran envergadura.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto/Ingeniero civil – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

El candidato ideal liderará el proceso de diseño arquitectónico, asegurando que cada local no solo cumpla con los estándares de calidad, sino que también potencie la función comercial del espacio.

Responsabilidades:

Diseñar y liderar proyectos arquitectónicos de los locales, desde la conceptualización hasta su ejecución.

Presentar propuestas alineadas con los estándares de calidad y funcionamiento de la empresa.

Coordinar y evaluar presupuestos de obras civiles, eléctricas y adecuaciones, optimizando costos.

Supervisar la construcción, adecuación y cumplimiento de normas técnicas y de seguridad.

Proponer mejoras e innovaciones en las instalaciones, considerando tendencias del sector.

Gestionar el mantenimiento y reparación de locales y equipos, coordinando insumos y cronogramas.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.

Experiencia mínima de 2 años en diseño de espacios comerciales o retail.

Conocimiento avanzado en software de diseño arquitectónico como AutoCAD, Excel, PowerPoint y Word.

Habilidad para coordinar equipos y gestionar proyectos en construcción.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bogotá tiene más de 22.000 vacantes con contrato indefinido: postúlese aquí

Arquitecto – Barranquilla

Empresa: Zentria

Salario: 4.620.000

Responsabilidades:

Supervisar y apoyar procesos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura.

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica del sector salud.

Apoyar la planificación, ejecución y control de obras y mejoras locativas.

Coordinar con áreas internas y proveedores externos cuando sea requerido.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura.

Conocimiento y experiencia en el sector salud.

Experiencia en mantenimiento de obras e infraestructura.

Conocimiento de la normativa legal vigente aplicable al sector salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto diseñador – Medellín

Empresa: Double C by Conconcreto

Salario: A convenir

Se busca un un/a arquitecto/a de diseño que quiera sumarse al equipo para aportar creatividad, criterio técnico y visión innovadora en la conceptualización, diseño y coordinación arquitectónica de proyectos.

Responsabilidades:

Definir y gestionar la estrategia técnica y arquitectónica del proyecto según su fase de desarrollo.

Calcular y dimensionar sistemas y espacios de acuerdo con la normatividad vigente.

Diseñar espacios arquitectónicos funcionales, innovadores y alineados con los objetivos del proyecto.

Coordinar la visualización y la producción de información técnica.

Trabajar de manera articulada con equipos multidisciplinarios para el desarrollo integral de los proyectos.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura.

Mínimo 3 años de experiencia en diseño y coordinación arquitectónica.

Dominio de Revit y SketchUp.

Conocimientos deseables en herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.

Habilidad para la generación de imágenes, renders y presentaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.