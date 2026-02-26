EMPLEO

¿Busca empleo como arquitecto? Múltiples empresas están contratando a nivel nacional

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de febrero de 2026, 3:20 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

La arquitectura desempeña un papel clave en el desarrollo urbano y en la transformación de los territorios. Detrás de cada proyecto hay decisiones técnicas, estéticas y funcionales que impactan la calidad de vida de las personas, optimizan recursos y responden a nuevas necesidades habitacionales y empresariales.

En un momento en que las ciudades evolucionan con rapidez y los estándares de sostenibilidad ganan protagonismo, el trabajo de estos profesionales adquiere mayor relevancia. Su labor materializa ideas, traduce normativas, presupuestos y expectativas en espacios concretos y funcionales.

Esa creciente demanda de conocimiento técnico y visión integral se refleja en el mercado laboral. Actualmente, diversas compañías tienen vacantes abiertas para arquitectos en distintas regiones del país, con procesos de selección estructurados y requisitos definidos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Tenga en cuenta que es fundamental contar con un portafolio digital como carta de presentación para exhibir sus proyectos, estilo y competencias ante potenciales clientes o estudios. Incluya sus mejores trabajos, organizados con memoria descriptiva, imágenes de alta calidad, planos y fichas técnicas.

Arquitecto
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Arquitecto – Barranquilla

Empresa: Zentria

Salario: 4.620.000

Importante empresa del sector salud requiere arquitecto/a para la ciudad de Barranquilla, con experiencia y conocimientos específicos en infraestructura hospitalaria y normativa vigente.

Responsabilidades:

  • Supervisar y apoyar procesos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura.
  • Verificar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica del sector salud.
  • Apoyar la planificación, ejecución y control de obras y mejoras locativas.
  • Coordinar con áreas internas y proveedores externos cuando sea requerido.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura.
  • Conocimiento y experiencia en el sector salud.
  • Experiencia en mantenimiento de obras e infraestructura.
  • Conocimiento de la normativa legal vigente aplicable al sector salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto/a de diseño e interventoría – Medellín

Empresa: Antioqueña de Porcinos

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

El rol de arquitecto/a de diseño e interventoría es fundamental para garantizar que los proyectos arquitectónicos se ejecuten de acuerdo con los estándares de calidad, cronograma y presupuesto.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y supervisar proyectos arquitectónicos de principio a fin.
  • Coordinar y supervisar las obras en ejecución para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y plazos.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones innovadoras en los proyectos.
  • Realizar revisiones técnicas y ajustes necesarios durante la fase de diseño e implementación.

Requerimientos:

  • Título profesional en Arquitectura.
  • Experiencia mínima de 3 años en diseño arquitectónico y supervisión de obras.
  • Conocimiento avanzado en software de diseño como AutoCAD Revit y SketchUp.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos en campo.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y con atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Más de 120.000 vacantes siguen activas en Colombia: consulte salarios y requisitos

Arquitecto junior – Medellín

Empresa: Jiménez Constructores

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para el correcto desarrollo de los diseños arquitectónicos en sus distintas etapas, asegurando que la información gráfica y técnica del modelo cumpla con los lineamientos establecidos y facilite la coordinación interdisciplinaria.

Responsabilidades:

  • Desarrollar modelos arquitectónicos en entorno BIM, principalmente en Revit.
  • Modelar proyectos de acuerdo con la etapa del diseño (anteproyecto, diseño, coordinación).
  • Apoyar la coordinación con otras disciplinas (estructura, hidrosanitaria, eléctrica, etc.).
  • Participar en reuniones de revisión y coordinación técnica.
  • Garantizar la calidad, orden y coherencia del modelo arquitectónico.
  • Apoyar la generación de planos, vistas y documentación a partir del modelo BIM.
  • Proponer mejoras técnicas que optimicen el proceso de modelado y documentación.

Requerimientos:

  • Título profesional en Arquitectura.
  • Experiencia mínima de 1 a 2 años como arquitecto modelador, arquitecto BIM o roles similares.
  • Dominio de Revit Architecture.
  • Conocimientos en AutoCAD y SketchUp.
  • Capacidad para trabajar en equipo y recibir retroalimentación técnica.
  • Buena comunicación y organización del trabajo.
  • Capacidad para gestionar múltiples tareas de manera ordenada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

¡Únase al equipo y forme parte de una empresa líder en el sector de construcción y remodelaciones!

Responsabilidades:

  • Realizar visitas técnicas para atención de posventas.
  • Elaborar y supervisar diseños de remodelaciones según requerimientos del cliente.
  • Coordinar y supervisar la ejecución de obras.
  • Brindar atención personalizada a los clientes en todas las fases del proyecto.
  • Reportar novedades de obra y gestionar soluciones con los equipos internos.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.
  • Experiencia mínima de 4 a 5 años en diseño, ejecución de obras y atención al cliente.
  • Conocimiento en remodelaciones, acabados y elaboración de presupuestos.
  • Experiencia en atención directa a clientes.
  • Contar con moto propia para desplazamiento.
  • Actitud de servicio y resolución de problemas en campo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

