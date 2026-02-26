¿Busca empleo como arquitecto? Múltiples empresas están contratando a nivel nacional

La arquitectura desempeña un papel clave en el desarrollo urbano y en la transformación de los territorios. Detrás de cada proyecto hay decisiones técnicas, estéticas y funcionales que impactan la calidad de vida de las personas, optimizan recursos y responden a nuevas necesidades habitacionales y empresariales.
En un momento en que las ciudades evolucionan con rapidez y los estándares de sostenibilidad ganan protagonismo, el trabajo de estos profesionales adquiere mayor relevancia. Su labor materializa ideas, traduce normativas, presupuestos y expectativas en espacios concretos y funcionales.
Esa creciente demanda de conocimiento técnico y visión integral se refleja en el mercado laboral. Actualmente, diversas compañías tienen vacantes abiertas para arquitectos en distintas regiones del país, con procesos de selección estructurados y requisitos definidos.
Arquitecto – Barranquilla
Empresa: Zentria
Salario: 4.620.000
Importante empresa del sector salud requiere arquitecto/a para la ciudad de Barranquilla, con experiencia y conocimientos específicos en infraestructura hospitalaria y normativa vigente.
Responsabilidades:
- Supervisar y apoyar procesos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica del sector salud.
- Apoyar la planificación, ejecución y control de obras y mejoras locativas.
- Coordinar con áreas internas y proveedores externos cuando sea requerido.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura.
- Conocimiento y experiencia en el sector salud.
- Experiencia en mantenimiento de obras e infraestructura.
- Conocimiento de la normativa legal vigente aplicable al sector salud.
Arquitecto/a de diseño e interventoría – Medellín
Empresa: Antioqueña de Porcinos
Salario: 3.500.000 a 4.000.000
El rol de arquitecto/a de diseño e interventoría es fundamental para garantizar que los proyectos arquitectónicos se ejecuten de acuerdo con los estándares de calidad, cronograma y presupuesto.
Responsabilidades:
- Desarrollar y supervisar proyectos arquitectónicos de principio a fin.
- Coordinar y supervisar las obras en ejecución para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y plazos.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones innovadoras en los proyectos.
- Realizar revisiones técnicas y ajustes necesarios durante la fase de diseño e implementación.
Requerimientos:
- Título profesional en Arquitectura.
- Experiencia mínima de 3 años en diseño arquitectónico y supervisión de obras.
- Conocimiento avanzado en software de diseño como AutoCAD Revit y SketchUp.
- Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos en campo.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con atención al detalle.
Arquitecto junior – Medellín
Empresa: Jiménez Constructores
Salario: A convenir
Este rol es fundamental para el correcto desarrollo de los diseños arquitectónicos en sus distintas etapas, asegurando que la información gráfica y técnica del modelo cumpla con los lineamientos establecidos y facilite la coordinación interdisciplinaria.
Responsabilidades:
- Desarrollar modelos arquitectónicos en entorno BIM, principalmente en Revit.
- Modelar proyectos de acuerdo con la etapa del diseño (anteproyecto, diseño, coordinación).
- Apoyar la coordinación con otras disciplinas (estructura, hidrosanitaria, eléctrica, etc.).
- Participar en reuniones de revisión y coordinación técnica.
- Garantizar la calidad, orden y coherencia del modelo arquitectónico.
- Apoyar la generación de planos, vistas y documentación a partir del modelo BIM.
- Proponer mejoras técnicas que optimicen el proceso de modelado y documentación.
Requerimientos:
- Título profesional en Arquitectura.
- Experiencia mínima de 1 a 2 años como arquitecto modelador, arquitecto BIM o roles similares.
- Dominio de Revit Architecture.
- Conocimientos en AutoCAD y SketchUp.
- Capacidad para trabajar en equipo y recibir retroalimentación técnica.
- Buena comunicación y organización del trabajo.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas de manera ordenada.
Arquitecto – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: 3.500.000 a 4.000.000
¡Únase al equipo y forme parte de una empresa líder en el sector de construcción y remodelaciones!
Responsabilidades:
- Realizar visitas técnicas para atención de posventas.
- Elaborar y supervisar diseños de remodelaciones según requerimientos del cliente.
- Coordinar y supervisar la ejecución de obras.
- Brindar atención personalizada a los clientes en todas las fases del proyecto.
- Reportar novedades de obra y gestionar soluciones con los equipos internos.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.
- Experiencia mínima de 4 a 5 años en diseño, ejecución de obras y atención al cliente.
- Conocimiento en remodelaciones, acabados y elaboración de presupuestos.
- Experiencia en atención directa a clientes.
- Contar con moto propia para desplazamiento.
- Actitud de servicio y resolución de problemas en campo.
