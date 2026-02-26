¿Busca empleo como arquitecto? Múltiples empresas están contratando a nivel nacional

La arquitectura desempeña un papel clave en el desarrollo urbano y en la transformación de los territorios. Detrás de cada proyecto hay decisiones técnicas, estéticas y funcionales que impactan la calidad de vida de las personas, optimizan recursos y responden a nuevas necesidades habitacionales y empresariales.

En un momento en que las ciudades evolucionan con rapidez y los estándares de sostenibilidad ganan protagonismo, el trabajo de estos profesionales adquiere mayor relevancia. Su labor materializa ideas, traduce normativas, presupuestos y expectativas en espacios concretos y funcionales.

Esa creciente demanda de conocimiento técnico y visión integral se refleja en el mercado laboral. Actualmente, diversas compañías tienen vacantes abiertas para arquitectos en distintas regiones del país, con procesos de selección estructurados y requisitos definidos.

¿Cómo postularse?

Tenga en cuenta que es fundamental contar con un portafolio digital como carta de presentación para exhibir sus proyectos, estilo y competencias ante potenciales clientes o estudios. Incluya sus mejores trabajos, organizados con memoria descriptiva, imágenes de alta calidad, planos y fichas técnicas.

Arquitecto – Barranquilla

Empresa: Zentria

Salario: 4.620.000

Importante empresa del sector salud requiere arquitecto/a para la ciudad de Barranquilla, con experiencia y conocimientos específicos en infraestructura hospitalaria y normativa vigente.

Responsabilidades:

Supervisar y apoyar procesos de mantenimiento y adecuación de la infraestructura.

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal y técnica del sector salud.

Apoyar la planificación, ejecución y control de obras y mejoras locativas.

Coordinar con áreas internas y proveedores externos cuando sea requerido.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura.

Conocimiento y experiencia en el sector salud.

Experiencia en mantenimiento de obras e infraestructura.

Conocimiento de la normativa legal vigente aplicable al sector salud.

Arquitecto/a de diseño e interventoría – Medellín

Empresa: Antioqueña de Porcinos

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

El rol de arquitecto/a de diseño e interventoría es fundamental para garantizar que los proyectos arquitectónicos se ejecuten de acuerdo con los estándares de calidad, cronograma y presupuesto.

Responsabilidades:

Desarrollar y supervisar proyectos arquitectónicos de principio a fin.

Coordinar y supervisar las obras en ejecución para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y plazos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones innovadoras en los proyectos.

Realizar revisiones técnicas y ajustes necesarios durante la fase de diseño e implementación.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura.

Experiencia mínima de 3 años en diseño arquitectónico y supervisión de obras.

Conocimiento avanzado en software de diseño como AutoCAD Revit y SketchUp.

Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos en campo.

Capacidad para trabajar bajo presión y con atención al detalle.

Arquitecto junior – Medellín

Empresa: Jiménez Constructores

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para el correcto desarrollo de los diseños arquitectónicos en sus distintas etapas, asegurando que la información gráfica y técnica del modelo cumpla con los lineamientos establecidos y facilite la coordinación interdisciplinaria.

Responsabilidades:

Desarrollar modelos arquitectónicos en entorno BIM, principalmente en Revit.

Modelar proyectos de acuerdo con la etapa del diseño (anteproyecto, diseño, coordinación).

Apoyar la coordinación con otras disciplinas (estructura, hidrosanitaria, eléctrica, etc.).

Participar en reuniones de revisión y coordinación técnica.

Garantizar la calidad, orden y coherencia del modelo arquitectónico.

Apoyar la generación de planos, vistas y documentación a partir del modelo BIM.

Proponer mejoras técnicas que optimicen el proceso de modelado y documentación.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura.

Experiencia mínima de 1 a 2 años como arquitecto modelador, arquitecto BIM o roles similares.

Dominio de Revit Architecture.

Conocimientos en AutoCAD y SketchUp.

Capacidad para trabajar en equipo y recibir retroalimentación técnica.

Buena comunicación y organización del trabajo.

Capacidad para gestionar múltiples tareas de manera ordenada.

Arquitecto – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

¡Únase al equipo y forme parte de una empresa líder en el sector de construcción y remodelaciones!

Responsabilidades:

Realizar visitas técnicas para atención de posventas.

Elaborar y supervisar diseños de remodelaciones según requerimientos del cliente.

Coordinar y supervisar la ejecución de obras.

Brindar atención personalizada a los clientes en todas las fases del proyecto.

Reportar novedades de obra y gestionar soluciones con los equipos internos.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.

Experiencia mínima de 4 a 5 años en diseño, ejecución de obras y atención al cliente.

Conocimiento en remodelaciones, acabados y elaboración de presupuestos.

Experiencia en atención directa a clientes.

Contar con moto propia para desplazamiento.

Actitud de servicio y resolución de problemas en campo.

