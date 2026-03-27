Termine la semana con empleo: conozca las vacantes disponibles

El cierre de la semana puede ser un buen momento para revisar nuevas oportunidades laborales y avanzar en la búsqueda de empleo. Muchas personas aprovechan estos días para actualizar su hoja de vida, explorar ofertas disponibles y aplicar con mayor calma, organizando mejor sus próximos pasos profesionales.

Actualmente, el mercado laboral en Colombia cuenta con más de 118.000 vacantes activas, distribuidas en distintas ciudades del país, abriendo las posibilidades para quienes desean iniciar una nueva etapa laboral o encontrar una opción que se ajuste mejor a sus expectativas.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¡Aplique acá!

Analista de mercado – Medellín

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de investigación de mercado, desempeñará un papel esencial en el desarrollo de las estrategias de negocio, ayudando a mejorar el bienestar del consumidor y del mercado en general.

Responsabilidades:

Realizar estudios de investigación de mercado para proporcionar información crítica.

Analizar datos de mercado para apoyar decisiones estratégicas.

Colaborar con equipos de marketing para desarrollar estrategias efectivas.

Investigar tendencias del mercado y del consumidor para identificar oportunidades.

Presentar hallazgos y recomendaciones a la dirección y otros equipos.

Requerimientos:

Título universitario en Administración, Mercadeo, Estadística o afines.

Mínimo 2 años de experiencia como analista de investigación de mercado o similar.

Conocimiento avanzado de herramientas como Qualtrics Conjointly Nielsen Kantar World Panel y Excel.

Excelentes habilidades de análisis de datos y presentación de informes.

Capacidad para gestionar múltiples proyectos y trabajar bajo presión.

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Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las oportunidades disponibles

Diseñador(a) gráfico web – Bogotá D.C.

Empresa: Alkosto - Ktronix

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el diseño digital y quiere crear experiencias visuales que impulsen las ventas en entornos digitales, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Crear y desarrollar piezas gráficas y contenidos visuales para las páginas web de Alkosto y Ktronix, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y potenciar la conversión de ventas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en diseño gráfico o publicidad.

Mínimo 6 meses de experiencia como diseñador en agencias de publicidad o roles similares.

Conocimientos en diseño web, e-commerce, HTML5 y CSS.

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Coordinador de tiendas – Cali

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de tienda, será el corazón del negocio, guiando al equipo hacia el cumplimiento de metas y garantizando una experiencia de compra inigualable.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Supervisar las operaciones diarias de la tienda y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Gestionar el inventario y garantizar la disponibilidad de productos.

Desarrollar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.

Realizar análisis de ventas para identificar áreas de mejora.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como coordinador de tienda o en roles similares como gerente de tienda o supervisor de ventas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Manejo de Excel intermedio.

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Médico general urgencias – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.700.000 a $ 4.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como médico general de urgencias, será una pieza clave en el servicio de urgencias, impactando de manera directa en la atención integral de los pacientes.

Responsabilidades:

Proveer atención médica de urgencias a pacientes.

Evaluar y diagnosticar condiciones médicas en situaciones críticas.

Coordinar con el personal de enfermería para asegurar el cuidado integral del paciente.

Realizar procedimientos médicos necesarios en el área de urgencias.

Mantener registros precisos y completos de las atenciones realizadas.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia mínima de 1 año en el servicio de urgencias.

Cursos vigentes: RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.

Conocimiento en atención de urgencias, valoración clínica y manejo inicial del paciente.

Alta orientación al servicio, trabajo colaborativo y adaptabilidad.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.