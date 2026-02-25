Medellín

¿Reconstrucción del Edificio Coltejer? Proyecto se viraliza en redes sociales

El Edificio Coltejer es una de las estructuras mas representativas de la ciudad de Medellín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

25 de febrero de 2026, 7:19 p. m.
Render Edificio Coltejer, jardín vertical
Render Edificio Coltejer, jardín vertical Foto: Instagram: @lokl.life

La capital del departamento de Antioquia, Medellín, no solo encanta por la belleza que tiene, sino también por la historia industrial que la caracteriza.

Mejores barrios para vivir en Medellín: ¿el suyo está en la lista?

En medio de la ciudad se erige una de las construcciones más emblemáticas de la capital antioqueña: el Edificio Coltejer, inaugurado en el año 1972 y en el que se utilizaron más de 18 mil metros cúbicos de concreto, seis millones de clavos de acero y cerca de 3.800 kilómetros de varillas de hierro, según relata la página oficial del edificio.

Además, esta construcción ejemplifica perfectamente el emprendimiento empresarial paisa, mismo que ha dado origen a un sinnúmero de empresas de gran importancia en el territorio nacional. Incluso, este edificio logró ostentar el título del edificio más alto de Latinoamérica hasta el año 1977, según precisa la Alcaldía de Medellín.

Recientemente, el Edificio Coltejer ha vuelto a ser tendencia luego de que se publicaran en redes sociales, por parte de una empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín, unos renders hechos con asistencia de inteligencia artificial, donde se ve un rediseño de la icónica edificación.

Medellín

Declaran alerta en seis municipios de Antioquia, uno de ellos aguas abajo de Hidroituango, por incremento del nivel del río Cauca

Medellín

Se suspende el cierre en Las Areneras de Amagá; Gobernación y alcaldes piden alternativas a la ANI para evitar afectaciones al comercio

Medellín

¿Cuándo se rehabilita la vía Medellín-Bogotá de San Luis?, ruta alterna y respuesta del gobernador

Medellín

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Medellín

Más allá del Lleras: el barrio de Medellín que entró en la lista de los más bonitos del mundo

Vehículos

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Medellín

Cambian las reglas del tráfico en Rionegro: así será la circulación en el centro

Medellín

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Medellín

El video de inteligencia artificial que se difunde sin parar; una mentira dolorosa sobre Medellín y otras ciudades

Medellín

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

En estos renders se pueden ver jardines verticales que llaman la atención, así como miradores de cristal que permitirían un acercamiento a la ciudad novedoso, evocando algunas de las construcciones turísticas más llamativas del mundo.

Aunque este es tan solo un ejercicio de diseño, sí expande los límites de la imaginación para poder siquiera visualizarlo en una de las joyas más representativas de la ciudad de Medellín.

x
Render Edificio Coltejer. Foto: Instagram: @lokl.life

De acuerdo con lo que se publica en Instagram por parte de la empresa LOKL y Camilo Olarte, el diseño contempla que en los pisos 35 y 36 haya un mirador denominado “Ojo de la Aguja”, el cual tendría un suelo de cristal.

Del piso 28 al 34 se plantea un Hotel Boutique, con habitaciones que se integren con la vegetación, dando un acercamiento especial a la forma en cómo se puede vivir un hotel.

Del piso 20 al 27 habría oficinas corporativas, pero con jardines internos.

Del piso 10 al 19 se proyecta un denominado Coworking Flexible, que contenga espacios abiertos, atrios de conexión vertical y distintos pods de concentración.

x
Diseño jardín vertical, Edificio Coltejer. Foto: Instagram: @lokl.life

Entre los pisos 6 y 9 se ubicaría un gimnasio vertical, spa y zonas de yoga que permitan tener una vista privilegiada a la ciudad.

Entre los pisos 2 y 5 se plantea un Museo Textil y Galería, que podría incluir arte antioqueño, la historia de la icónica empresa Coltejer y auditorios de carácter moderno.

Parece Suiza, pero es un barrio de Medellín: albergó las élites de la ciudad

Finalmente, el piso 1 sería un espacio público conectado al Metro de la ciudad de Medellín.

Esta idea ilusiona a todos aquellos que son seguidores de las tendencias arquitectónicas modernas. Por el momento solo está como una propuesta, pero puede que más adelante esa idea logre materializarse y le dé un nuevo aire a una de las construcciones más emblemáticas de toda Medellín.

Más de Medellín

rios

Declaran alerta en seis municipios de Antioquia, uno de ellos aguas abajo de Hidroituango, por incremento del nivel del río Cauca

x

Se suspende el cierre en Las Areneras de Amagá; Gobernación y alcaldes piden alternativas a la ANI para evitar afectaciones al comercio

x

¿Cuándo se rehabilita la vía Medellín-Bogotá de San Luis?, ruta alterna y respuesta del gobernador

x

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Ilustración editorial sobre los barrios Perpetuo Socorro, El Poblado, Laureles y Belén, que destaca el contraste entre el distrito creativo y las zonas con mayor concentración de población académica en Medellín.

Más allá del Lleras: el barrio de Medellín que entró en la lista de los más bonitos del mundo

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

En el centro de Rionegro comenzaron a regir nuevos sentidos viales para mejorar la movilidad urbana.

Cambian las reglas del tráfico en Rionegro: así será la circulación en el centro

Túnel del Toyo.

Gobernador de Antioquia revela qué hizo con la plata que recogió en la ‘vaca’: “Ahí están invertidos sus recursos”

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Noticias Destacadas