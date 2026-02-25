¿Reconstrucción del Edificio Coltejer? Proyecto se viraliza en redes sociales

La capital del departamento de Antioquia, Medellín, no solo encanta por la belleza que tiene, sino también por la historia industrial que la caracteriza.

En medio de la ciudad se erige una de las construcciones más emblemáticas de la capital antioqueña: el Edificio Coltejer, inaugurado en el año 1972 y en el que se utilizaron más de 18 mil metros cúbicos de concreto, seis millones de clavos de acero y cerca de 3.800 kilómetros de varillas de hierro, según relata la página oficial del edificio.

Además, esta construcción ejemplifica perfectamente el emprendimiento empresarial paisa, mismo que ha dado origen a un sinnúmero de empresas de gran importancia en el territorio nacional. Incluso, este edificio logró ostentar el título del edificio más alto de Latinoamérica hasta el año 1977, según precisa la Alcaldía de Medellín.

Recientemente, el Edificio Coltejer ha vuelto a ser tendencia luego de que se publicaran en redes sociales, por parte de una empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín, unos renders hechos con asistencia de inteligencia artificial, donde se ve un rediseño de la icónica edificación.

En estos renders se pueden ver jardines verticales que llaman la atención, así como miradores de cristal que permitirían un acercamiento a la ciudad novedoso, evocando algunas de las construcciones turísticas más llamativas del mundo.

Aunque este es tan solo un ejercicio de diseño, sí expande los límites de la imaginación para poder siquiera visualizarlo en una de las joyas más representativas de la ciudad de Medellín.

De acuerdo con lo que se publica en Instagram por parte de la empresa LOKL y Camilo Olarte, el diseño contempla que en los pisos 35 y 36 haya un mirador denominado “Ojo de la Aguja”, el cual tendría un suelo de cristal.

Del piso 28 al 34 se plantea un Hotel Boutique, con habitaciones que se integren con la vegetación, dando un acercamiento especial a la forma en cómo se puede vivir un hotel.

Del piso 20 al 27 habría oficinas corporativas, pero con jardines internos.

Del piso 10 al 19 se proyecta un denominado Coworking Flexible, que contenga espacios abiertos, atrios de conexión vertical y distintos pods de concentración.

Entre los pisos 6 y 9 se ubicaría un gimnasio vertical, spa y zonas de yoga que permitan tener una vista privilegiada a la ciudad.

Entre los pisos 2 y 5 se plantea un Museo Textil y Galería, que podría incluir arte antioqueño, la historia de la icónica empresa Coltejer y auditorios de carácter moderno.

Finalmente, el piso 1 sería un espacio público conectado al Metro de la ciudad de Medellín.

Esta idea ilusiona a todos aquellos que son seguidores de las tendencias arquitectónicas modernas. Por el momento solo está como una propuesta, pero puede que más adelante esa idea logre materializarse y le dé un nuevo aire a una de las construcciones más emblemáticas de toda Medellín.