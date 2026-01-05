Comience la semana con empleo: vacantes activas para aplicar hoy

El inicio de la semana llega con procesos de selección activos en diferentes regiones del país, lo que confirma que la búsqueda de talento se mantiene activa desde los primeros días. Para muchas empresas, este momento resulta clave para retomar convocatorias, avanzar en entrevistas y dar continuidad a decisiones de contratación que venían en curso.

Este escenario marca un punto estratégico para quienes se encuentran en búsqueda de empleo, ya que el arranque de la semana suele concentrar mayor movimiento en las plataformas de reclutamiento y contacto con candidatos. Postularse en esta etapa permite mayor visibilidad del perfil y una respuesta más ágil dentro de los procesos de selección.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Coordinador comercial de puntos de venta – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 4.000.000

Este rol es crucial para implementar estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.

Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.

Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.

Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.

Gestionar procesos administrativos y de inventario.

Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.

Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.

Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.

Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.

Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.

Entrenar y capacitar al personal a cargo.

Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.

Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.

Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.

Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.

Reportar novedades de personal y nómina.

Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.

Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.

Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista senior de SST y bienestar – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 4.000.000

En este cargo será fundamental en la creación y gestión de planes estratégicos para asegurar el bienestar y la seguridad de los colaboradores, garantizando siempre el cumplimiento de la normatividad vigente.

Responsabilidades:

Gestionar y realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo.

Crear y gestionar planes estratégicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Implementar y administrar el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

Diseñar y promover el plan de bienestar para los colaboradores enfocado en la calidad de vida.

Supervisar y manejar el equipo de trabajo para asegurar un ambiente laboral seguro y saludable.

Requerimientos:

Profesional con especialización en SST.

2 años de experiencia en el campo de la seguridad y bienestar laboral.

Experiencia en gestión ambiental.

Conocimiento en la creación e implementación de planes de seguridad y bienestar.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Habilidad para manejar y ejecutar el plan de bienestar.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

Asesor comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: 3.500.000 a 4.500.000

En este rol tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y ser parte de una cultura empresarial con una sólida reputación en el sector salud.

Responsabilidades:

Promover y vender el portafolio de productos de salud.

Realizar visitas a clientes potenciales y seguimiento a cuentas existentes.

Cumplir con los objetivos de ventas asignados.

Requerimientos:

Formación: Bachiller o Técnico en áreas administrativas.

Experiencia mínima de 2 años en ventas externas de productos intangibles.

Habilidades de comunicación y persuasión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Técnica de confección – Rionegro

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será responsable de manejar máquinas industriales y asegurarse de que cada prenda cumpla con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Operar máquinas de costura como fileteadora, recubridora plana y zigzag.

Asegurar que todos los productos cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos de confección y mejora continua.

Mantener un flujo de trabajo eficiente y productivo a lo largo del día.

Realizar revisiones de calidad y terminados en las prendas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en confección de prendas de vestir o ropa interior.

Conocimientos sólidos en procesos de costura y terminados de calidad.

Habilidad para trabajar en equipo y mantener la productividad bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en la Zona Franca Rionegro.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.