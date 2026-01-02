Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

El inicio del año llega con oportunidades laborales orientadas a la estabilidad y la continuidad en el empleo. En diferentes regiones del país, las empresas mantienen procesos de selección abiertos con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en la planeación de sus operaciones a lo largo del año.
Bajo este panorama, este tipo de vacantes suelen estar asociadas a vínculos formales y a la proyección de largo plazo dentro de las organizaciones, lo que resulta atractivo para quienes buscan seguridad en los ingresos y permanencia laboral.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas haciendo clic aquí y postularse sin costo a aquellas ofertas que se ajusten a su perfil y expectativas. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades destacadas.
Analista de mercadeo – Cali
Empresa: Coéxito
Salario: 3.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le apasiona el mercadeo, la coordinación de promociones, el análisis de datos y la relación con proveedores, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Configurar y comunicar promociones en el sistema.
- Realizar el cargue y actualización de listas de precios.
- Gestionar proveedores de mercadeo y publicidad (creación, propuestas, facturación y control de gasto).
- Consolidar el catálogo mensual de promociones.
- Generar informes de efectividad de promociones y programas de fidelización.
Requerimientos:
- Formación: tecnólogo/a o profesional en mercadeo o áreas afines.
- Experiencia: mínimo 1 año en roles similares.
- Deseable: manejo de Excel y tablas dinámicas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Coordinador/a de ventas – Medellín
Empresa: Comercial Corona Colombia
Salario: 4.000.000 a 4.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo será responsable de supervisar al equipo de promotores, asegurando la correcta ejecución de las estrategias comerciales y garantizando la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Liderar y supervisar al equipo de promotores de ventas.
- Implementar estrategias comerciales para alcanzar las metas de ventas.
- Promover el buen relacionamiento en cada tienda con los interlocutores.
- Ejecutar el plan de visitas y acompañamiento en puntos de venta.
- Apoyar la implementación de actividades promocionales y eventos.
- Resolver problemas comerciales entre el cliente y la empresa.
- Monitorear acciones de la competencia y retroalimentar a la compañía.
- Capacitar al equipo y clientes en los puntos de venta.
- Asegurar la disponibilidad de productos mediante gestión de inventarios.
- Administrar recursos del canal para una ejecución óptima.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas o afines.
- 1 a 2 años de experiencia liderando equipos de trabajo.
- Experiencia en administración de casos y operación de servicio al cliente.
- Vehículo propio.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Customer success - Bogotá
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
La misión del cargo será ayudar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos de selección y evaluación de talento a través del acompañamiento y uso adecuado de soluciones tecnológicas.
Responsabilidades:
- Ayudar a las empresas cliente en la construcción de procesos ágiles y amigables de atracción, evaluación de talento y marca empleadora a través del uso de nuestras soluciones.
- Ayudar a nuestros clientes a encontrar oportunamente el talento de calidad que necesitan.
- Ser los aliados de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos estratégicos a través de la disminución del time to hire, aumentar el volumen de postulaciones, posicionamiento de su marca empleadora y la experiencia de sus candidatos.
- Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades, ampliar servicios o solucionar situaciones que puedan comprometer la relación.
- Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en la mejora continua, propiciando que se lleven a cabo proyectos nuevos que impacten la retención.
- Ser el experto funcional y acompañar a los clientes para que logren sacar el mayor provecho de nuestras soluciones.
- Presentar informes y hacer seguimientos de KPI de cada uno de los clientes y diseñar estrategias para la retención y fidelización.
- Garantizar al cliente la propuesta de valor adquirida y los niveles de acuerdos de servicio.
- Gestionar de manera eficiente las contingencias que se puedan presentar en términos de procesos, soporte, equipo y tecnología, que puedan afectar el mantenimiento y renovación de los clientes de la unidad.
Experiencia:
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.
- Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.
- Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Coordinador de contabilidad - Bogotá
Empresa: Pernine
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar el cumplimiento de todas las normas fiscales y contables, y brindar soporte en la toma de decisiones estratégicas.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar los procesos contables de la organización.
- Garantizar la elaboración y presentación oportuna de los estados financieros.
- Asegurar el cumplimiento de las normas fiscales, contables y tributarias.
- Gestionar cierres contables mensuales, trimestrales y anuales.
- Revisar y aprobar registros contables, conciliaciones y reportes.
- Apoyar la planeación tributaria y preparación de declaraciones.
- Coordinar al equipo contable, asignar tareas y verificar resultados.
- Presentar informes contables y financieros a la gerencia.
Requerimientos:
- Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente.
- Deseable especialización en revisoría fiscal, auditoría o finanzas.
- Amplio dominio de normas NIIF y normatividad tributaria colombiana.
- Experiencia en cierres contables y presentación de estados financieros.
- Manejo de conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cobrar.
- Conocimiento en medios magnéticos, declaraciones tributarias y obligaciones legales.
- Conocimiento en impuestos.
- Manejo avanzado de software contable y Excel.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
