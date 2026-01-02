Empleo

Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de enero de 2026, 7:36 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta
Gran convocatoria laboral abierta

El inicio del año llega con oportunidades laborales orientadas a la estabilidad y la continuidad en el empleo. En diferentes regiones del país, las empresas mantienen procesos de selección abiertos con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en la planeación de sus operaciones a lo largo del año.

Bajo este panorama, este tipo de vacantes suelen estar asociadas a vínculos formales y a la proyección de largo plazo dentro de las organizaciones, lo que resulta atractivo para quienes buscan seguridad en los ingresos y permanencia laboral.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas haciendo clic aquí y postularse sin costo a aquellas ofertas que se ajusten a su perfil y expectativas. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de mercadeo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 3.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mercadeo, la coordinación de promociones, el análisis de datos y la relación con proveedores, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Configurar y comunicar promociones en el sistema.
  • Realizar el cargue y actualización de listas de precios.
  • Gestionar proveedores de mercadeo y publicidad (creación, propuestas, facturación y control de gasto).
  • Consolidar el catálogo mensual de promociones.
  • Generar informes de efectividad de promociones y programas de fidelización.

Requerimientos:

  • Formación: tecnólogo/a o profesional en mercadeo o áreas afines.
  • Experiencia: mínimo 1 año en roles similares.
  • Deseable: manejo de Excel y tablas dinámicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador/a de ventas – Medellín

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 4.000.000 a 4.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de supervisar al equipo de promotores, asegurando la correcta ejecución de las estrategias comerciales y garantizando la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

  • Liderar y supervisar al equipo de promotores de ventas.
  • Implementar estrategias comerciales para alcanzar las metas de ventas.
  • Promover el buen relacionamiento en cada tienda con los interlocutores.
  • Ejecutar el plan de visitas y acompañamiento en puntos de venta.
  • Apoyar la implementación de actividades promocionales y eventos.
  • Resolver problemas comerciales entre el cliente y la empresa.
  • Monitorear acciones de la competencia y retroalimentar a la compañía.
  • Capacitar al equipo y clientes en los puntos de venta.
  • Asegurar la disponibilidad de productos mediante gestión de inventarios.
  • Administrar recursos del canal para una ejecución óptima.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas o afines.
  • 1 a 2 años de experiencia liderando equipos de trabajo.
  • Experiencia en administración de casos y operación de servicio al cliente.
  • Vehículo propio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Customer success - Bogotá

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será ayudar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos de selección y evaluación de talento a través del acompañamiento y uso adecuado de soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

  • Ayudar a las empresas cliente en la construcción de procesos ágiles y amigables de atracción, evaluación de talento y marca empleadora a través del uso de nuestras soluciones.
  • Ayudar a nuestros clientes a encontrar oportunamente el talento de calidad que necesitan.
  • Ser los aliados de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos estratégicos a través de la disminución del time to hire, aumentar el volumen de postulaciones, posicionamiento de su marca empleadora y la experiencia de sus candidatos.
  • Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades, ampliar servicios o solucionar situaciones que puedan comprometer la relación.
  • Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en la mejora continua, propiciando que se lleven a cabo proyectos nuevos que impacten la retención.
  • Ser el experto funcional y acompañar a los clientes para que logren sacar el mayor provecho de nuestras soluciones.
  • Presentar informes y hacer seguimientos de KPI de cada uno de los clientes y diseñar estrategias para la retención y fidelización.
  • Garantizar al cliente la propuesta de valor adquirida y los niveles de acuerdos de servicio.
  • Gestionar de manera eficiente las contingencias que se puedan presentar en términos de procesos, soporte, equipo y tecnología, que puedan afectar el mantenimiento y renovación de los clientes de la unidad.

Experiencia:

  • Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.
  • Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.
  • Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de contabilidad - Bogotá

Empresa: Pernine

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar el cumplimiento de todas las normas fiscales y contables, y brindar soporte en la toma de decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar los procesos contables de la organización.
  • Garantizar la elaboración y presentación oportuna de los estados financieros.
  • Asegurar el cumplimiento de las normas fiscales, contables y tributarias.
  • Gestionar cierres contables mensuales, trimestrales y anuales.
  • Revisar y aprobar registros contables, conciliaciones y reportes.
  • Apoyar la planeación tributaria y preparación de declaraciones.
  • Coordinar al equipo contable, asignar tareas y verificar resultados.
  • Presentar informes contables y financieros a la gerencia.

Requerimientos:

  • Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente.
  • Deseable especialización en revisoría fiscal, auditoría o finanzas.
  • Amplio dominio de normas NIIF y normatividad tributaria colombiana.
  • Experiencia en cierres contables y presentación de estados financieros.
  • Manejo de conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cobrar.
  • Conocimiento en medios magnéticos, declaraciones tributarias y obligaciones legales.
  • Conocimiento en impuestos.
  • Manejo avanzado de software contable y Excel.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

