Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

El inicio del año llega con oportunidades laborales orientadas a la estabilidad y la continuidad en el empleo. En diferentes regiones del país, las empresas mantienen procesos de selección abiertos con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en la planeación de sus operaciones a lo largo del año.

Bajo este panorama, este tipo de vacantes suelen estar asociadas a vínculos formales y a la proyección de largo plazo dentro de las organizaciones, lo que resulta atractivo para quienes buscan seguridad en los ingresos y permanencia laboral.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes activas haciendo clic aquí y postularse sin costo a aquellas ofertas que se ajusten a su perfil y expectativas. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de mercadeo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 3.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mercadeo, la coordinación de promociones, el análisis de datos y la relación con proveedores, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Configurar y comunicar promociones en el sistema.

Realizar el cargue y actualización de listas de precios.

Gestionar proveedores de mercadeo y publicidad (creación, propuestas, facturación y control de gasto).

Consolidar el catálogo mensual de promociones.

Generar informes de efectividad de promociones y programas de fidelización.

Requerimientos:

Formación: tecnólogo/a o profesional en mercadeo o áreas afines.

Experiencia: mínimo 1 año en roles similares.

Deseable: manejo de Excel y tablas dinámicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador/a de ventas – Medellín

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 4.000.000 a 4.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de supervisar al equipo de promotores, asegurando la correcta ejecución de las estrategias comerciales y garantizando la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar al equipo de promotores de ventas.

Implementar estrategias comerciales para alcanzar las metas de ventas.

Promover el buen relacionamiento en cada tienda con los interlocutores.

Ejecutar el plan de visitas y acompañamiento en puntos de venta.

Apoyar la implementación de actividades promocionales y eventos.

Resolver problemas comerciales entre el cliente y la empresa.

Monitorear acciones de la competencia y retroalimentar a la compañía.

Capacitar al equipo y clientes en los puntos de venta.

Asegurar la disponibilidad de productos mediante gestión de inventarios.

Administrar recursos del canal para una ejecución óptima.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas o afines.

1 a 2 años de experiencia liderando equipos de trabajo.

Experiencia en administración de casos y operación de servicio al cliente.

Vehículo propio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Customer success - Bogotá

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será ayudar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos de selección y evaluación de talento a través del acompañamiento y uso adecuado de soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

Ayudar a las empresas cliente en la construcción de procesos ágiles y amigables de atracción, evaluación de talento y marca empleadora a través del uso de nuestras soluciones.

Ayudar a nuestros clientes a encontrar oportunamente el talento de calidad que necesitan.

Ser los aliados de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos estratégicos a través de la disminución del time to hire, aumentar el volumen de postulaciones, posicionamiento de su marca empleadora y la experiencia de sus candidatos.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades, ampliar servicios o solucionar situaciones que puedan comprometer la relación.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en la mejora continua, propiciando que se lleven a cabo proyectos nuevos que impacten la retención.

Ser el experto funcional y acompañar a los clientes para que logren sacar el mayor provecho de nuestras soluciones.

Presentar informes y hacer seguimientos de KPI de cada uno de los clientes y diseñar estrategias para la retención y fidelización.

Garantizar al cliente la propuesta de valor adquirida y los niveles de acuerdos de servicio.

Gestionar de manera eficiente las contingencias que se puedan presentar en términos de procesos, soporte, equipo y tecnología, que puedan afectar el mantenimiento y renovación de los clientes de la unidad.

Experiencia:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de contabilidad - Bogotá

Empresa: Pernine

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar el cumplimiento de todas las normas fiscales y contables, y brindar soporte en la toma de decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los procesos contables de la organización.

Garantizar la elaboración y presentación oportuna de los estados financieros.

Asegurar el cumplimiento de las normas fiscales, contables y tributarias.

Gestionar cierres contables mensuales, trimestrales y anuales.

Revisar y aprobar registros contables, conciliaciones y reportes.

Apoyar la planeación tributaria y preparación de declaraciones.

Coordinar al equipo contable, asignar tareas y verificar resultados.

Presentar informes contables y financieros a la gerencia.

Requerimientos:

Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional vigente.

Deseable especialización en revisoría fiscal, auditoría o finanzas.

Amplio dominio de normas NIIF y normatividad tributaria colombiana.

Experiencia en cierres contables y presentación de estados financieros.

Manejo de conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cobrar.

Conocimiento en medios magnéticos, declaraciones tributarias y obligaciones legales.

Conocimiento en impuestos.

Manejo avanzado de software contable y Excel.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.