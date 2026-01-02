Conductores: empresas abren vacantes de empleo en distintas regiones del país

La necesidad de conductores continúa siendo clave para el funcionamiento de múltiples actividades económicas en Colombia. El transporte de personas y mercancías, la logística urbana y regional, y la prestación de servicios dependen en gran medida de este oficio, que se mantiene como uno de los más solicitados en diferentes zonas del país.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes disponibles haciendo clic aquí, donde encontrarán oportunidades abiertas en distintas regiones del país y podrán postularse de manera gratuita a aquellas que se ajusten a su perfil.

Hay varias vacantes en el trabajo de conductor Foto: PA Images via Getty Images

Conductor C2

Lugares: Medellín – Barranquilla – Bogotá – Bucaramanga – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 2.010.233

Si le apasiona la conducción, es responsable con la entrega de mercancía y quiere crecer en una compañía sólida y confiable, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Transportar la mercancía de la compañía, asegurando que llegue en óptimas condiciones a su destino.

Realizar entregas a clientes, cumpliendo rutas y tiempos establecidos.

Garantizar el correcto manejo del vehículo asignado y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Brindar una atención cordial y profesional a los clientes durante el proceso de entrega.

Requerimientos:

Bachiller

Experiencia: Mínimo 1 año en conducción de vehículos de 5 toneladas y entrega de mercancía a clientes (NPR, NKR, HINO).

Licencia C2 vigente.

No contar con sanciones de tránsito.

¡Postúlese aquí!

Conductor

Lugar: Bogotá

Empresa: Oral Express

Salario: A convenir

Como conductor de unidad móvil, será el encargado de operar y mantener la unidad móvil en excelentes condiciones, asegurando un transporte seguro, puntual y eficiente.

Responsabilidades:

Operar la unidad móvil durante las jornadas de salud oral en diferentes ciudades.

Mantener la unidad móvil en óptimas condiciones de funcionamiento.

Garantizar el transporte seguro y puntual del equipo y recursos.

Planificar rutas y cumplir con los cronogramas establecidos.

Realizar inspecciones periódicas y mantenimiento básico al vehículo.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Licencia de conducción vigente. C2

Experiencia previa como conductor de vehículos similares.

Conocimiento en mantenimiento básico de vehículos.

Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

¡Postúlese aquí!

Conductor

Lugar: Dosquebradas

Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S.

Salario: A convenir

Como chofer, será responsable de transportar mercancía, materiales y equipos, asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes tanto dentro de la empresa como de las instituciones de tránsito.

Responsabilidades:

Transportar mercancía, materiales y equipos.

Asegurar el cumplimiento de normas de tránsito.

Mantener registros precisos de los viajes.

Realizar inspecciones diarias del vehículo.

Garantizar la seguridad de la carga durante el transporte.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente.

Experiencia previa como conductor o chofer de al menos 1 año.

Conocimiento de normas de tránsito y regulaciones de transporte.

Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

Conductor

Lugar: Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como Conductor C2, será responsable de la entrega segura y puntual de mercancías, siempre cumpliendo con las normativas de tránsito vigentes.

Responsabilidades:

Operar vehículos de transporte público de carga de manera segura.

Cumplir con las normativas de tránsito y seguridad vial.

Asegurar la carga correcta y su entrega oportuna.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Reportar incidencias o desperfectos mecánicos al supervisor.

Requerimientos:

Licencia de conducción C2 vigente y sin comparendos.

Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de carga.

Conocimiento de las normativas de tránsito.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Nivel de educación: Bachillerato.

¡Postúlese aquí!

