Empleo

Conductores: empresas abren vacantes de empleo en distintas regiones del país

No deje pasar esta oportunidad.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de enero de 2026, 6:46 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo
Postulaciones abiertas sin costo Foto: Getty Images / Jose A. Bernat Bacete

La necesidad de conductores continúa siendo clave para el funcionamiento de múltiples actividades económicas en Colombia. El transporte de personas y mercancías, la logística urbana y regional, y la prestación de servicios dependen en gran medida de este oficio, que se mantiene como uno de los más solicitados en diferentes zonas del país.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes disponibles haciendo clic aquí, donde encontrarán oportunidades abiertas en distintas regiones del país y podrán postularse de manera gratuita a aquellas que se ajusten a su perfil.

Hay varias vacantes en el trabajo de conductor
Hay varias vacantes en el trabajo de conductor Foto: PA Images via Getty Images

Conductor C2

Lugares: Medellín – Barranquilla – Bogotá – Bucaramanga – Cali

Empresa: Coéxito

Finanzas

Termine la semana con empleo: hay más de 120 mil vacantes en Colombia

Finanzas

Ofertas de empleo en Villavicencio: revise las vacantes activas esta semana

Finanzas

Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

Finanzas

El 2026 arranca con empleo: hay miles de vacantes abiertas en todo el país

Finanzas

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta abren vacantes para inicio de año

Consumo inteligente

Nequi da nuevos consejos para solicitar un crédito en 2026

Consumo inteligente

Estos serían los valores del aguardiente y el whisky con el impuesto del 19 %

Finanzas

Trabajo sí hay en logística: empresas buscan operarios, conductores y auxiliares

Regionales

Video: Tractomula pierde frenos en carretera rápida en Valle del Cauca y conductor maniobra para evitar tragedia

Bogotá

Esposa del conductor que murió linchado en Bogotá dejó un triste mensaje en sus redes sociales: esto dijo

Salario: 2.010.233

Si le apasiona la conducción, es responsable con la entrega de mercancía y quiere crecer en una compañía sólida y confiable, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Transportar la mercancía de la compañía, asegurando que llegue en óptimas condiciones a su destino.
  • Realizar entregas a clientes, cumpliendo rutas y tiempos establecidos.
  • Garantizar el correcto manejo del vehículo asignado y el cumplimiento de las normas de tránsito.
  • Brindar una atención cordial y profesional a los clientes durante el proceso de entrega.

Requerimientos:

  • Bachiller
  • Experiencia: Mínimo 1 año en conducción de vehículos de 5 toneladas y entrega de mercancía a clientes (NPR, NKR, HINO).
  • Licencia C2 vigente.
  • No contar con sanciones de tránsito.

¡Postúlese aquí!

Conductor

Lugar: Bogotá

Empresa: Oral Express

Salario: A convenir

Como conductor de unidad móvil, será el encargado de operar y mantener la unidad móvil en excelentes condiciones, asegurando un transporte seguro, puntual y eficiente.

Responsabilidades:

  • Operar la unidad móvil durante las jornadas de salud oral en diferentes ciudades.
  • Mantener la unidad móvil en óptimas condiciones de funcionamiento.
  • Garantizar el transporte seguro y puntual del equipo y recursos.
  • Planificar rutas y cumplir con los cronogramas establecidos.
  • Realizar inspecciones periódicas y mantenimiento básico al vehículo.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Licencia de conducción vigente. C2
  • Experiencia previa como conductor de vehículos similares.
  • Conocimiento en mantenimiento básico de vehículos.
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

¡Postúlese aquí!

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta abren vacantes para inicio de año

Conductor

Lugar: Dosquebradas

Empresa: Pinturas y Yesos S.A.S.

Salario: A convenir

Como chofer, será responsable de transportar mercancía, materiales y equipos, asegurando el cumplimiento de normas y procedimientos vigentes tanto dentro de la empresa como de las instituciones de tránsito.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancía, materiales y equipos.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de tránsito.
  • Mantener registros precisos de los viajes.
  • Realizar inspecciones diarias del vehículo.
  • Garantizar la seguridad de la carga durante el transporte.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 vigente.
  • Experiencia previa como conductor o chofer de al menos 1 año.
  • Conocimiento de normas de tránsito y regulaciones de transporte.
  • Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

Conductor

Lugar: Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como Conductor C2, será responsable de la entrega segura y puntual de mercancías, siempre cumpliendo con las normativas de tránsito vigentes.

Responsabilidades:

  • Operar vehículos de transporte público de carga de manera segura.
  • Cumplir con las normativas de tránsito y seguridad vial.
  • Asegurar la carga correcta y su entrega oportuna.
  • Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.
  • Reportar incidencias o desperfectos mecánicos al supervisor.

Requerimientos:

  • Licencia de conducción C2 vigente y sin comparendos.
  • Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de carga.
  • Conocimiento de las normativas de tránsito.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
  • Nivel de educación: Bachillerato.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Entrevista de trabajo exitosa.

Termine la semana con empleo: hay más de 120 mil vacantes en Colombia

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.

Ofertas de empleo en Villavicencio: revise las vacantes activas esta semana

Mujeres de negocios

Vacantes activas para empezar el año con empleo estable

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.

El 2026 arranca con empleo: hay miles de vacantes abiertas en todo el país

Conductor de bus es otra de las vacantes que se pueden encontrar en Alemania.

Conductores: empresas abren vacantes de empleo en distintas regiones del país

En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta abren vacantes para inicio de año

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.

Nequi da nuevos consejos para solicitar un crédito en 2026

Una serie de productos recibieron el aumento en el impuesto.

Estos serían los valores del aguardiente y el whisky con el impuesto del 19 %

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.

El mercado laboral se reactiva: vacantes disponibles para iniciar el 2026

Mujer dando una presentación a su equipo. Ella está usando una pizarra con tablas y gráficos. Ella está hablando. Están en una sala de juntas de la oficina en la mesa con computadoras portátiles y papeles. Ella esta sonriendo. Hombres y mujeres del grupo.

Bogotá abre miles de vacantes de empleo para inicio de año: conózcalas aquí

Noticias Destacadas