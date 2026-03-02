Conozca las empresas que ofrecen salarios superiores a los $ 8 millones y cómo aplicar

En el mercado laboral colombiano hay compañías que están ofreciendo salarios superiores a los $8 millones de pesos mensuales, cifras que se ubican entre las más altas dentro de las convocatorias activas. Estas oportunidades suelen ser altamente apetecidas por profesionales que buscan mayor estabilidad financiera y proyección a mediano plazo.
Este tipo de remuneración generalmente viene acompañada de beneficios extralegales como modalidad de trabajo híbrida o remota, días libres adicionales, planes de formación y posibilidades de crecimiento profesional. A esto se suman, por supuesto, las prestaciones legales correspondientes.
Las vacantes están dirigidas a profesionales con experiencia y trayectoria comprobable, así como a perfiles con responsabilidades de liderazgo o conocimientos técnicos especializados. En estos procesos, además de la formación académica, se valoran habilidades estratégicas, toma de decisiones y capacidad de gestión.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Jefe de tiendas de conveniencia – Barranquilla
Empresa: Confidencial
Salario: 8.000.000
Si tiene una gran capacidad para estandarizar procesos, controlar indicadores y tomar decisiones estratégicas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar y escalar el modelo de tiendas de conveniencia.
- Asegurar la rentabilidad por sede.
- Gestionar la correcta operación en campo y resolver problemas operativos.
- Estandarizar procesos operativos para asegurar consistencia y eficiencia.
- Controlar y analizar indicadores de desempeño.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como jefe de tiendas de conveniencia.
- Experiencia en el sector retail preferentemente en tiendas de conveniencia.
- Habilidades de negociación y liderazgo.
- Enfoque en resultados y analítico.
Jefe de diseño de soluciones – Medellín
Empresa: Superpack
Salario: 8.000.000 a 9.000.000
Superpack está en la búsqueda de un jefe de diseño de soluciones, comprometido para unirse a su equipo.
Responsabilidades:
- Diseñar la propuesta técnica y planificar los proyectos definidos en la tubería del equipo comercial con sus objetivos, alcances, diseño propuesto, layout, recursos, costos asociados, consideraciones y estableciendo un cronograma detallado de implementación.
- Consolidar la información de las diferentes áreas al momento de realizar los cálculos económicos, evaluando los riesgos potenciales del proyecto, oportunidades de sinergias, desarrollando estrategias de mitigación y estar preparado para abordar cualquier situación anómala que se pueda presentar.
- Sustentar, comunicar y presentar a todas las partes interesadas, tanto internas como externas, sobre el proyecto, su progreso y resolver cualquier duda o dificultad técnica de la propuesta que surja con el fin de garantizar que se cumplan las expectativas.
- Asegurar que los entregables del proyecto cumplan con los estándares establecidos, con una presentación corporativa que comunique de manera detallada cada proyecto e identifique.
Requerimientos:
- Ingeniería industrial, de producción o afines al proceso con especialización.
- Mínimo 5 años de experiencia liderando proyectos y diseño de propuestas técnicas en compañías manufactureras o de logística.
- Habilidades avanzadas en análisis de producción y mejora continua de procesos.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Coordinador médico – Bogotá
Empresa: Compensar
Salario: 8.926.600
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Llevar a cabo análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Jefe de ventas – Envigado
Empresa: Homecenter
Salario: 9.000.000
Su liderazgo será fundamental para asegurar que el equipo alcance los objetivos de ventas y mantenga la disponibilidad de productos, impactando directamente en la satisfacción del cliente y el éxito del negocio.
Responsabilidades:
- Desarrollar y liderar estrategias comerciales efectivas.
- Supervisar la ejecución de proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.
- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y disponibilidad de productos.
- Colaborar con el equipo para mejorar la propuesta de valor para los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años como jefe de ventas o roles similares.
- Habilidades demostrables en liderazgo de equipos comerciales.
- Conocimiento en desarrollo de estrategias comerciales y gestión de proyectos.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Medellín ‘software developer’ – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: 9.200.000
Como ‘software developer’, su misión será diseñar, desarrollar y dar mantenimiento a componentes de software, haciendo uso de buenas prácticas y técnicas que generen productos de alta calidad.
Responsabilidades:
- Codificar siguiendo estándares y lineamientos de desarrollo.
- Definir y construir pruebas unitarias.
- Encontrar soluciones eficientes diseñando y aplicando patrones de diseño.
- Hacer uso de buenas prácticas para crear componentes escalables, seguros y mantenibles.
- Implementar técnicas para una entrega continua eficiente.
Requerimientos:
- Ingeniero de sistemas, ingeniero informático o carreras afines.
- Más de 4 años en desarrollo de aplicaciones.
- Experiencia en Java, JavaScript, HTML y CSS.
- Despliegues en Linux y base de datos SQL.
