Conozca las empresas que ofrecen salarios superiores a los $ 8 millones y cómo aplicar

En el mercado laboral colombiano hay compañías que están ofreciendo salarios superiores a los $8 millones de pesos mensuales, cifras que se ubican entre las más altas dentro de las convocatorias activas. Estas oportunidades suelen ser altamente apetecidas por profesionales que buscan mayor estabilidad financiera y proyección a mediano plazo.

Este tipo de remuneración generalmente viene acompañada de beneficios extralegales como modalidad de trabajo híbrida o remota, días libres adicionales, planes de formación y posibilidades de crecimiento profesional. A esto se suman, por supuesto, las prestaciones legales correspondientes.

Las vacantes están dirigidas a profesionales con experiencia y trayectoria comprobable, así como a perfiles con responsabilidades de liderazgo o conocimientos técnicos especializados. En estos procesos, además de la formación académica, se valoran habilidades estratégicas, toma de decisiones y capacidad de gestión.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Jefe de tiendas de conveniencia – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: 8.000.000

Si tiene una gran capacidad para estandarizar procesos, controlar indicadores y tomar decisiones estratégicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y escalar el modelo de tiendas de conveniencia.

Asegurar la rentabilidad por sede.

Gestionar la correcta operación en campo y resolver problemas operativos.

Estandarizar procesos operativos para asegurar consistencia y eficiencia.

Controlar y analizar indicadores de desempeño.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como jefe de tiendas de conveniencia.

Experiencia en el sector retail preferentemente en tiendas de conveniencia.

Habilidades de negociación y liderazgo.

Enfoque en resultados y analítico.

¿Cumple con los requistos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de diseño de soluciones – Medellín

Empresa: Superpack

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

Superpack está en la búsqueda de un jefe de diseño de soluciones, comprometido para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Diseñar la propuesta técnica y planificar los proyectos definidos en la tubería del equipo comercial con sus objetivos, alcances, diseño propuesto, layout, recursos, costos asociados, consideraciones y estableciendo un cronograma detallado de implementación.

Consolidar la información de las diferentes áreas al momento de realizar los cálculos económicos, evaluando los riesgos potenciales del proyecto, oportunidades de sinergias, desarrollando estrategias de mitigación y estar preparado para abordar cualquier situación anómala que se pueda presentar.

Sustentar, comunicar y presentar a todas las partes interesadas, tanto internas como externas, sobre el proyecto, su progreso y resolver cualquier duda o dificultad técnica de la propuesta que surja con el fin de garantizar que se cumplan las expectativas.

Asegurar que los entregables del proyecto cumplan con los estándares establecidos, con una presentación corporativa que comunique de manera detallada cada proyecto e identifique.

Requerimientos:

Ingeniería industrial, de producción o afines al proceso con especialización.

Mínimo 5 años de experiencia liderando proyectos y diseño de propuestas técnicas en compañías manufactureras o de logística.

Habilidades avanzadas en análisis de producción y mejora continua de procesos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Primer empleo en 2026: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Coordinador médico – Bogotá

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Llevar a cabo análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de ventas – Envigado

Empresa: Homecenter

Salario: 9.000.000

Su liderazgo será fundamental para asegurar que el equipo alcance los objetivos de ventas y mantenga la disponibilidad de productos, impactando directamente en la satisfacción del cliente y el éxito del negocio.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar estrategias comerciales efectivas.

Supervisar la ejecución de proyectos y programas alineados con las políticas de la organización.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas y disponibilidad de productos.

Colaborar con el equipo para mejorar la propuesta de valor para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años como jefe de ventas o roles similares.

Habilidades demostrables en liderazgo de equipos comerciales.

Conocimiento en desarrollo de estrategias comerciales y gestión de proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Medellín ‘software developer’ – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 9.200.000

Como ‘software developer’, su misión será diseñar, desarrollar y dar mantenimiento a componentes de software, haciendo uso de buenas prácticas y técnicas que generen productos de alta calidad.

Responsabilidades:

Codificar siguiendo estándares y lineamientos de desarrollo.

Definir y construir pruebas unitarias.

Encontrar soluciones eficientes diseñando y aplicando patrones de diseño.

Hacer uso de buenas prácticas para crear componentes escalables, seguros y mantenibles.

Implementar técnicas para una entrega continua eficiente.

Requerimientos:

Ingeniero de sistemas, ingeniero informático o carreras afines.

Más de 4 años en desarrollo de aplicaciones.

Experiencia en Java, JavaScript, HTML y CSS.

Despliegues en Linux y base de datos SQL.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

