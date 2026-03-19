Empleo en Barranquilla: más de 17.000 vacantes disponibles esta semana

Barranquilla ha registrado avances en su panorama laboral durante los últimos meses. En el trimestre noviembre de 2025 a enero de 2026, la ciudad y su área metropolitana lograron reducir la tasa de desocupación, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los datos indican que el desempleo pasó de un 10,3 % a un 8,7 %. Además, el número de personas ocupadas aumentó en 30.600 frente al mismo periodo del año anterior, al pasar de 912.000 a 942.000 trabajadores.

Bajo ese panorama, la capital del Atlántico reporta más de 17 mil ofertas laborales disponibles, una cifra que amplía las oportunidades para quienes buscan ingresar o regresar al mercado laboral.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como sociología, economía, administración, logística, recursos humanos, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista social

Empresa: Confidencial

Salario: $3.500.000

Como analista social, contribuirá al éxito de los proyectos en el sector extractivo, generando un impacto positivo en el territorio.

Responsabilidades:

Gestionar procesos de atención a PQR y reclamos comunitarios.

Acompañar a trabajadores en el territorio y establecer relaciones con comunidades.

Requerimientos:

Formación profesional en Sociología, Psicología, Antropología, Trabajo social o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en contextos sociales complejos, preferentemente en el sector minero.

¡Aplique acá!

Ejecutivo preferente

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

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Trabajo sí hay en Colombia: más de 113 mil ofertas activas en marzo

Jefe de tiendas de conveniencia

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $8.000.000

Este rol esencial se encargará no solo de garantizar la operatividad y rentabilidad de cada ubicación, sino también de expandir la red a través de negociaciones efectivas.

Responsabilidades:

Diseñar y escalar el modelo de tiendas de conveniencia.

Asegurar la rentabilidad por sede.

Gestionar la correcta operación en campo y resolver problemas operativos.

Estandarizar procesos operativos para asegurar consistencia y eficiencia.

Controlar y analizar indicadores de desempeño.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como jefe de tiendas de conveniencia.

Experiencia en el sector retail, preferentemente en tiendas de conveniencia.

Habilidades de negociación y liderazgo.

Enfoque en resultados y analítico.

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Director de región

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: de $9.000.000 a $9.695.000

Si es un gerente de operaciones regionales que busca ampliar su impacto o un coordinador de seguridad regional con ambiciones de liderazgo, esta es su oportunidad para destacar y avanzar en su carrera.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.

Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.

Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad, administración o afines.

Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.

Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.

Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.

¡Aplique acá!

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