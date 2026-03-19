Empleo en Barranquilla: más de 17.000 vacantes disponibles esta semana

Barranquilla ha registrado avances en su panorama laboral durante los últimos meses. En el trimestre noviembre de 2025 a enero de 2026, la ciudad y su área metropolitana lograron reducir la tasa de desocupación, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Los datos indican que el desempleo pasó de un 10,3 % a un 8,7 %. Además, el número de personas ocupadas aumentó en 30.600 frente al mismo periodo del año anterior, al pasar de 912.000 a 942.000 trabajadores.
Bajo ese panorama, la capital del Atlántico reporta más de 17 mil ofertas laborales disponibles, una cifra que amplía las oportunidades para quienes buscan ingresar o regresar al mercado laboral.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como sociología, economía, administración, logística, recursos humanos, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito.
Analista social
Empresa: Confidencial
Salario: $3.500.000
Como analista social, contribuirá al éxito de los proyectos en el sector extractivo, generando un impacto positivo en el territorio.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos de atención a PQR y reclamos comunitarios.
- Acompañar a trabajadores en el territorio y establecer relaciones con comunidades.
Requerimientos:
- Formación profesional en Sociología, Psicología, Antropología, Trabajo social o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en contextos sociales complejos, preferentemente en el sector minero.
Ejecutivo preferente
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
Jefe de tiendas de conveniencia
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $8.000.000
Este rol esencial se encargará no solo de garantizar la operatividad y rentabilidad de cada ubicación, sino también de expandir la red a través de negociaciones efectivas.
Responsabilidades:
- Diseñar y escalar el modelo de tiendas de conveniencia.
- Asegurar la rentabilidad por sede.
- Gestionar la correcta operación en campo y resolver problemas operativos.
- Estandarizar procesos operativos para asegurar consistencia y eficiencia.
- Controlar y analizar indicadores de desempeño.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como jefe de tiendas de conveniencia.
- Experiencia en el sector retail, preferentemente en tiendas de conveniencia.
- Habilidades de negociación y liderazgo.
- Enfoque en resultados y analítico.
Director de región
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: de $9.000.000 a $9.695.000
Si es un gerente de operaciones regionales que busca ampliar su impacto o un coordinador de seguridad regional con ambiciones de liderazgo, esta es su oportunidad para destacar y avanzar en su carrera.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las operaciones de seguridad en la región Caribe.
- Desarrollar e implementar estrategias de seguridad efectivas.
- Supervisar y capacitar al equipo de seguridad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.
- Fortalecer relaciones con entidades gubernamentales y clientes clave.
- Evaluar y mejorar continuamente los procesos operativos y de seguridad.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con la seguridad, administración o afines.
- Mínimo 5 años de experiencia comprobada en roles de liderazgo en seguridad como director de región o líder regional de seguridad.
- Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos.
- Conocimiento profundo de las normativas locales e internacionales de seguridad.
- Capacidad para gestionar relaciones institucionales y resolver conflictos de manera efectiva.
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