Empleo en Colombia: empresas abren múltiples oportunidades laborales

El mercado laboral en Colombia se mantiene activo, con empresas que continúan abriendo procesos de selección en distintas regiones del país. La apertura de nuevas vacantes responde a la necesidad de sostener la operación, fortalecer áreas estratégicas y adaptarse a los cambios del entorno productivo.

La movilidad laboral y la búsqueda de talento también siguen siendo una constante, lo que permite que personas con diferentes trayectorias profesionales encuentren oportunidades acordes con sus expectativas. En este contexto, revisar de manera detallada las convocatorias vigentes puede marcar la diferencia para quienes buscan acceder a un empleo formal.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, administración, salud, tecnología, entre otras. Para conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.

Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.

Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

Contar con una base propia de clientes de microcrédito.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: AVIATUR

Salario: 6.000.000

Como director de operaciones, será fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y garantizar una experiencia excepcional para los huéspedes.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción, Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.

Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.

Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.

Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.

Maximizar el rendimiento financiero de la operación.

Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.

Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.

Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.

4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.

Manejo de inglés B2 conversacional.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay: oportunidades laborales vigentes para iniciar el año

Auxiliar de enfermería oncología adulto – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de enfermería en oncología comprometido con la excelencia en el cuidado de pacientes oncológicos.

Responsabilidades:

Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.

Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.

Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Técnico en Auxiliar de Enfermería.

Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auditor de tecnología – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como auditor de tecnología, será el encargado, proponer, implementar y controlar las revisiones y auditorías correspondientes al área de transformación digital, considerando el Plan Anual de Auditoría.

Responsabilidades:

Realizar auditorías con el fin de Identificar posibles riesgos en los sistemas utilizados dentro de la compañía, ayudando a la organización a mitigar el impacto potencial de las amenazas de seguridad.

Realizar pruebas de auditoría para detectar vulnerabilidades en redes, accesos y respaldos de información, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos.

Diseñar, construir y mantener soluciones tecnológicas que apoyen los procesos de auditoría mediante la analítica de datos, generando estándares de desarrollo, automatización y buenas prácticas.

Garantizar la oportunidad, calidad y consistencia de sus desarrollos, gestionando las versiones de sus productos con herramientas de control.

Extraer, depurar y analizar información proveniente de diversas fuentes para sustentar hallazgos y generar reportes con valor agregado para la toma de decisiones.

Implementar herramientas y soluciones tecnológicas en el área de Control Interno que permitan agilizar auditorías, gestionándolas y actualizándolas de acuerdo con las necesidades del área.

Elaborar reportes, indicadores y recomendaciones orientadas a la mejora continua de los procesos tecnológicos y de control interno.

Requerimientos:

Formación profesional en Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Computación o áreas afines.

Experiencia en auditorías de sistemas y gestión de riesgos tecnológicos.

Conocimiento en analítica de datos y automatización de procesos.

Capacidad para diseñar y mantener soluciones tecnológicas innovadoras.

Habilidad para generar reportes e indicadores de valor agregado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.