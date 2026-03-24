Oportunidades de empleo para asesores comerciales: revise las vacantes disponibles

Los asesores comerciales cumplen un papel importante dentro de las organizaciones al fortalecer la relación con los clientes, promover productos o servicios y apoyar el crecimiento de las empresas en distintos mercados. Su trabajo también aporta al posicionamiento de las marcas y al desarrollo de estrategias orientadas a la atención y fidelización de los usuarios.

Por ello, en distintas regiones del país hay cientos de vacantes abiertas para personas interesadas en desempeñarse en esta área, una oportunidad para quienes buscan integrarse al mercado laboral formal o avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Asesor comercial externo – Bogotá

Empresa: Prosegur

Salario: $ 2.000.000 a $ 5.000.000

Como asesor comercial externo en Prosegur, su misión será la prospección activa y la gestión de ventas del portafolio de seguridad electrónica, como cámaras y alarmas.

Responsabilidades:

Prospectar clientes en frío

Gestionar ventas del portafolio de seguridad electrónica

Cumplir metas comerciales y objetivos asignados

Requerimientos:

Bachiller técnico o tecnólogo en áreas administrativas o comerciales

Mínimo 2 años de experiencia como asesor comercial externo en venta de servicios o intangibles.

Orientación al cumplimiento de metas y resultados, enfoque en comisiones y cierre de negocios, y alta autonomía y disciplina para trabajo en campo.

¡Aplique acá!

Asesora comercial – Medellín

Empresa: Healing Forest

Salario: $ 2.500.000

Este rol es crucial en el equipo para guiar a los pacientes en su proceso de decisión de servicios, asegurando una atención amigable y eficaz.

Responsabilidades:

Atención al paciente de manera efectiva y amable.

Cierre de ventas con enfoque en el bienestar del cliente.

Gestión de agenda para optimizar la experiencia del paciente.

Apoyo a la recepción en tareas administrativas.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesora comercial o en roles similares como ejecutiva de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Actitud proactiva y orientada a resultados.

Conocimiento en ventas de servicios de salud es un plus.

¡Aplique acá!

Bogotá: hay más de 70.000 vacantes activas esta semana, postúlese acá

Asesor comercial en energía solar – Villavicencio

Empresa: Comercializadora Sostenible S.A.S.

Salario: $ 4.000.000

Como asesor comercial, ayudará a potenciar el uso de productos como inversores, controladores y baterías, promoviendo una energía más sostenible y accesible.

Responsabilidades:

Realizar visitas a clientes mayoristas para asesorar sobre productos de energía solar.

Desarrollar estrategias de venta efectivas para incrementar la adopción de nuestras soluciones.

Mantenerse actualizado sobre tendencias y productos del sector energético.

Colaborar con el equipo de marketing para mejorar la promoción de nuestras soluciones.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial o en roles similares como representante de ventas o consultor comercial en el sector energético.

Conocimiento profundo de productos de energía solar como inversores y baterías.

Habilidades comprobadas en negociación y cierre de ventas.

Disponibilidad para viajar dentro de la zona asignada.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

¡Aplique acá!

Asesor comercial – Bogotá

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.750.905

Si tiene experiencia en el sector retail, y vive cerca al centro de la ciudad, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

¡Aplique acá!

Asesor comercial de ahorro pensional – Bucaramanga

Empresa: Colfondos

Salario: $ 1.423.000 a $ 4.000.000

Este rol, también conocido como consultor de ventas pensionales implica promover y asesorar sobre productos de ahorro pensional.

Responsabilidades:

Promocionar productos de ahorro pensional a clientes potenciales.

Asesorar a los clientes sobre opciones de pensiones y ahorro.

Mantener relaciones sólidas con los clientes para asegurar la fidelización.

Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.

Participar en actividades de formación y actualización sobre productos financieros.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante universitario de cuarto semestre en adelante en áreas económicas, financieras, administrativas o contables.

Experiencia mínima de un año en venta y asesoría de productos tangibles e intangibles.

Conocimiento en productos financieros como seguros EPS y cajas de compensación.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.