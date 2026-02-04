Empleo para regentes de farmacia: conozca las vacantes activas

La labor de los regentes de farmacia es clave dentro del sistema de salud, ya que garantiza la correcta dispensación de medicamentos, el cumplimiento de las normas sanitarias y una atención adecuada a los usuarios. Su rol resulta fundamental tanto en establecimientos farmacéuticos como en instituciones de salud en todo el país.
Estas ofertas responden a la necesidad de fortalecer los servicios farmacéuticos y asegurar la calidad en los procesos relacionados con el manejo, control y dispensación de medicamentos.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Regente de farmacia – Bogotá
Empresa: SO Servicios Médicos y Oftalmológicos
Salario: 2.415.000Como regente de farmacia será una pieza clave en el equipo, asegurando la gestión eficiente de la farmacia y garantizando un servicio óptimo y seguro para los pacientes.
Responsabilidades:
- Gestionar el inventario de medicamentos y suministros.
- Garantizar el cumplimiento de normativas farmacéuticas.
- Supervisar y coordinar al personal de la farmacia.
- Atender consultas de pacientes y personal médico sobre medicamentos.
- Asegurar la calidad y seguridad en la dispensación de medicamentos.
Requerimientos:
- Título de Regente de Farmacia o equivalente.
- Experiencia mínima de 1 año en gestión farmacéutica.
- Conocimiento de normativas de salud y seguridad.
- Habilidades de liderazgo y comunicación.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Auxiliar de farmacia – Medellín
Empresa: Universidad CES
Salario: 2.536.492
Como técnico auxiliar en servicios farmacéuticos, contribuirá al manejo correcto del inventario y será parte de un entorno donde la calidad y el cuidado del cliente son la prioridad.
Responsabilidades:
- Recepción y almacenamiento de medicamentos.
- Control de inventario y caducidades.
- Atención al cliente en mostrador de farmacia.
- Asistencia en la preparación de pedidos.
- Cumplimiento de normativas farmacéuticas.
Requerimientos:
- Experiencia previa como auxiliar de farmacia o similar.
- Conocimiento en manejo de insumos farmacéuticos.
- Habilidades de atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Certificación como técnico auxiliar en servicios farmacéuticos.
Vendedor de farmacia – Medellín
Empresa: ESSITY
Salario: A convenir
En este rol, será una pieza clave dentro de los equipos de ventas, brindando asesoramiento especializado y asegurando que los clientes reciban el mejor servicio.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en la farmacia.
- Realizar ventas de productos farmacéuticos.
- Mantener el inventario y disposición de los productos.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Colaborar con el equipo para mejorar el servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor de farmacia o en roles similares.
- Conocimientos en productos farmacéuticos.
- Habilidades en atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Auxiliar de farmacia – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
Si se considera un auxiliar de farmacia con habilidades para trabajar en equipo y aportar en un entorno hospitalario, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Gestionar la farmacia y controlar los inventarios de medicamentos.
- Asegurar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.
- Brindar información precisa sobre medicamentos a pacientes y equipo médico.
- Coordinar con enfermería la entrega segura de medicamentos.
- Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.
Requerimientos:
- Formación técnico profesional en servicios farmacéuticos.
- Experiencia mínima de 1 año en área asistencial intrahospitalaria.
- Conocimientos en farmacia y atención hospitalaria.
- Capacidad para ejecutar procedimientos relacionados con medicamentos y dispositivos.
- Excelentes habilidades de trabajo en equipo.
Regente de farmacia – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 3.711.000
Medipiel busca un apasionado farmacéutico que asegure el cumplimiento de requisitos legales en la droguería y ofrezca asesoría experta sobre productos a los clientes.
Responsabilidades:
- Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
- Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
- Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
- Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.
Requerimientos:
- Título de regente de farmacia o técnico en farmacia.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
- Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
- Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.