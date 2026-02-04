EMPLEO

Empleo para regentes de farmacia: conozca las vacantes activas

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

4 de febrero de 2026, 8:58 p. m.
Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes de auxiliar de farmacia en Colombia
Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes de auxiliar de farmacia en Colombia Foto: Getty Images

La labor de los regentes de farmacia es clave dentro del sistema de salud, ya que garantiza la correcta dispensación de medicamentos, el cumplimiento de las normas sanitarias y una atención adecuada a los usuarios. Su rol resulta fundamental tanto en establecimientos farmacéuticos como en instituciones de salud en todo el país.

Estas ofertas responden a la necesidad de fortalecer los servicios farmacéuticos y asegurar la calidad en los procesos relacionados con el manejo, control y dispensación de medicamentos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Consumo inteligente

Se acaba el pago obligatorio: el cambio legal que beneficiará a miles de habitantes de conjuntos en 2026

Finanzas

Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

Finanzas

Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Finanzas

Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

Consumo inteligente

Cómo consultar si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana usando su cédula

Trabajo y educación

Trabaje en la Dian con la nueva convocatoria de la CNSC: 1.100 vacantes en tres niveles

Consumo inteligente

Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Macroeconomía

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Finanzas

El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

Finanzas

Empresas del sector salud buscan personal para reforzar sus equipos: conozca más aquí

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Farmacias Pasteur busca con urgencia vendedores y auxiliares de farmacia. ¡Conozca cómo aplicar!
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Realisticfilm

Regente de farmacia – Bogotá

Empresa: SO Servicios Médicos y Oftalmológicos

Salario: 2.415.000Como regente de farmacia será una pieza clave en el equipo, asegurando la gestión eficiente de la farmacia y garantizando un servicio óptimo y seguro para los pacientes.

Responsabilidades:

  • Gestionar el inventario de medicamentos y suministros.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas farmacéuticas.
  • Supervisar y coordinar al personal de la farmacia.
  • Atender consultas de pacientes y personal médico sobre medicamentos.
  • Asegurar la calidad y seguridad en la dispensación de medicamentos.

Requerimientos:

  • Título de Regente de Farmacia o equivalente.
  • Experiencia mínima de 1 año en gestión farmacéutica.
  • Conocimiento de normativas de salud y seguridad.
  • Habilidades de liderazgo y comunicación.
  • Capacidad para trabajar en equipo.

¡Aplique acá!

Auxiliar de farmacia – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: 2.536.492

Como técnico auxiliar en servicios farmacéuticos, contribuirá al manejo correcto del inventario y será parte de un entorno donde la calidad y el cuidado del cliente son la prioridad.

Responsabilidades:

  • Recepción y almacenamiento de medicamentos.
  • Control de inventario y caducidades.
  • Atención al cliente en mostrador de farmacia.
  • Asistencia en la preparación de pedidos.
  • Cumplimiento de normativas farmacéuticas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como auxiliar de farmacia o similar.
  • Conocimiento en manejo de insumos farmacéuticos.
  • Habilidades de atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Certificación como técnico auxiliar en servicios farmacéuticos.

¡Aplique acá!

Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Vendedor de farmacia – Medellín

Empresa: ESSITY

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza clave dentro de los equipos de ventas, brindando asesoramiento especializado y asegurando que los clientes reciban el mejor servicio.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en la farmacia.
  • Realizar ventas de productos farmacéuticos.
  • Mantener el inventario y disposición de los productos.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Colaborar con el equipo para mejorar el servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como vendedor de farmacia o en roles similares.
  • Conocimientos en productos farmacéuticos.
  • Habilidades en atención al cliente.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Aplique acá!

Auxiliar de farmacia – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Si se considera un auxiliar de farmacia con habilidades para trabajar en equipo y aportar en un entorno hospitalario, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Gestionar la farmacia y controlar los inventarios de medicamentos.
  • Asegurar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.
  • Brindar información precisa sobre medicamentos a pacientes y equipo médico.
  • Coordinar con enfermería la entrega segura de medicamentos.
  • Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

  • Formación técnico profesional en servicios farmacéuticos.
  • Experiencia mínima de 1 año en área asistencial intrahospitalaria.
  • Conocimientos en farmacia y atención hospitalaria.
  • Capacidad para ejecutar procedimientos relacionados con medicamentos y dispositivos.
  • Excelentes habilidades de trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Medipiel busca un apasionado farmacéutico que asegure el cumplimiento de requisitos legales en la droguería y ofrezca asesoría experta sobre productos a los clientes.

Responsabilidades:

  • Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
  • Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
  • Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
  • Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

  • Título de regente de farmacia o técnico en farmacia.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
  • Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
  • Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Esta es la conducta que algunos conjuntos pueden multar.

Se acaba el pago obligatorio: el cambio legal que beneficiará a miles de habitantes de conjuntos en 2026

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes de auxiliar de farmacia de Colsubsidio.

Empleo para regentes de farmacia: conozca las vacantes activas

Colsubsidio requiere un médico general para urgencias en Bogotá.

Trabajo para médicos generales en Bogotá: vacantes abiertas para aplicar hoy

Bogotá panorámica del Centro Internacional Bogota enero 16 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Trabajo sí hay en Bogotá: estas son las vacantes abiertas para aplicar

Los interesados en estas vacantes pueden postularse en Magneto.

Vacantes con contrato a término indefinido: revise y postúlese aquí

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.

Cómo consultar si tiene giros pendientes de Renta Ciudadana usando su cédula

La jornada del 3 de noviembre marcará la participación de más de 87,000 aspirantes en las pruebas de Superintendencias, bajo la organización de la CNSC y la Universidad Libre.

Trabaje en la Dian con la nueva convocatoria de la CNSC: 1.100 vacantes en tres niveles

Suministrada por DataCrédito Experian

Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia

El sector salud tiene vacantes abiertas en todo el país: conózcalas aquí

Convertir ideas en realidad. Compañeros de trabajo mirando computador portátil, oficina.

Empleos con salarios desde $ 5 millones en Bogotá: revise cómo postularse

Noticias Destacadas