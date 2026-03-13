Empresas buscan vigilantes en todo el país: conozca las vacantes disponibles

Los vigilantes de seguridad cumplen un papel clave en distintos entornos laborales, ya que se encargan de proteger la integridad de empleados y clientes, salvaguardar bienes materiales y prevenir incidentes o situaciones de riesgo. Debido a la importancia de esta labor, actualmente hay más de 2.000 vacantes disponibles en el país para personas interesadas en desempeñarse en el sector.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Consejos para los candidatos

Un vigilante debe destacar por su capacidad de observación, comunicación asertiva, autocontrol bajo presión y habilidades para la resolución de conflictos. También es fundamental demostrar profesionalismo, honestidad, buen estado físico y conocimiento de los protocolos de seguridad.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF.

Vigilante – Armenia

Empresa: Seguridad Nacional

Salario: $ 1.750.905

Si está interesado en crecer profesionalmente y ser parte de un equipo que valora su esfuerzo, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar y proteger bienes e instalaciones asignadas.

Garantizar la seguridad y tranquilidad en las áreas designadas.

Reportar cualquier incidente o irregularidad en tiempo real.

Colaborar con las autoridades en caso necesario.

Realizar rondas de vigilancia periódicas.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos domingos y festivos.

Situación militar definida (aplica si es menor de 30 años).

Curso de seguridad actualizado o disponibilidad para realizarlo.

¡Postúlese aquí!

Guardas de seguridad – Bogotá D.C.

Empresa: Summar Productividad

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.000.000

Su contribución ayudará a mantener la integridad de los procesos logísticos, asegurando que las operaciones se realicen sin inconvenientes.

Responsabilidades:

Controlar y verificar el acceso y salida de mercancía.

Monitorear y reportar incidencias en tiempo real.

Implementar procedimientos de seguridad para la protección de instalaciones.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en seguridad privada.

Conocimiento en manejo de sistemas de monitoreo y CCTV.

Educación mínima secundaria completa.

¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay: más de 105 mil vacantes disponibles esta semana en Colombia

Recepción y control – Vigilante

Empresa: Alkosto - Ktronix

Salario: A convenir

¿Es una persona atenta, responsable y con vocación de servicio? En Alkosto – Ktronix estamos en búsqueda de personas íntegras y comprometidas para cuidar, controlar y garantizar el orden en sus tiendas.

Responsabilidades:

Realizar control de accesos de personal interno, clientes y proveedores.

Custodiar mercancía en zonas de recibo y despacho.

Apoyar el cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención de pérdidas.

Hacer rondas y reportes periódicos de novedades o alertas.

Brindar atención y orientación al cliente desde la entrada.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 6 meses en seguridad, vigilancia o control de accesos.

Persona respetuosa, atenta, con sentido de pertenencia.

Excelente presentación personal y actitud de servicio.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Vigilante – Cota

Empresa: Seguridad Nacional

Salario: $ 1.750.905

Como vigilante de seguridad, jugará un papel crucial en salvaguardar los activos y garantizar la seguridad del personal.

Responsabilidades:

Monitorear y patrullar las instalaciones para prevenir y detectar cualquier actividad sospechosa.

Controlar y registrar la entrada y salida de personas y vehículos.

Responder de manera efectiva a incidentes de seguridad y emergencias.

Colaborar con las autoridades locales en caso de ser necesario.

Mantener registros precisos y detallados de las actividades diarias.

Requerimientos:

Experiencia previa como vigilante de seguridad o en roles similares.

Certificación válida en Seguridad Privada.

Conocimiento de procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

Habilidades de comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Vigilante – Medellín

Empresa: Pash

Salario: $ 1.750.905

Pash está buscando personas apasionadas que contribuyan a mantener el orden, seguridad y la eficiencia en las tiendas.

Responsabilidades:

Seguridad de tiendas

Control de tiendas

Guarda

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Conocimientos en seguridad.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.