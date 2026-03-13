Trabajo sí hay: más de 105 mil vacantes disponibles esta semana en Colombia

La generación de empleo en el país sigue mostrando movimientos positivos en diferentes regiones. Cada semana, cientos de empresas abren procesos de selección para fortalecer sus equipos de trabajo, una dinámica que refleja la actividad del mercado y la constante búsqueda de talento por parte de las organizaciones.

Este comportamiento también se refleja en los indicadores laborales. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en enero de 2026 la tasa de desocupación nacional se ubicó en un 10,9 %, una cifra inferior al 11,6 % registrado en el mismo mes de 2025. En línea con esta tendencia, actualmente hay más de 105.000 vacantes disponibles en Colombia, dirigidas a perfiles de distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Gerente especialista leasing – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $4.000.000 a $4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Banco de Occidente busca un líder proactivo que impulse el crecimiento de los productos de leasing a través de la generación, estructuración y presentación de negocios en diversas zonas y segmentos.

Responsabilidades:

Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas.

Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente

Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos

Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines

Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios

Conocimiento sólido en productos de leasing.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de talento humano – Ibagué

Empresa: Confidencial

Salario: $3.047.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un analista de talento humano con mínimo 2 años de experiencia, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Reclutamiento y selección de personal, garantizando el personal idóneo que cumpla con los requisitos exigidos por los diferentes cargos de la compañía.

Inducción: Será la persona encargada de dar la bienvenida al nuevo trabajador y programar todas las capacitaciones necesarias para que entienda su rol dentro de la compañía.

Ejecución del plan de bienestar definido.

Realización de la evaluación anual de clima laboral y diseño del plan de acción a implementar.

Requerimientos:

Profesional en Psicología con mínimo 2 años de experiencia en los diferentes procesos del área.

Manejo de procesos masivos de selección.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Conocimiento en indicadores de gestión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

¿Busca empleo en Bogotá? Estas son las vacantes destacadas de la semana

Profesional en activación y comunicación – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: $4.000.000

Se requiere un profesional en activación y comunicación con experiencia mínima de 3 años en roles de comunicación o marketing.

Responsabilidades:

Ejecutar campañas, activaciones y comunicaciones definidas en el plan de mercadeo.

Gestionar el calendario de campañas y asegurar cumplimiento de hitos.

Coordinar con ventas las activaciones comerciales y necesidades de soporte.

Asegurar entrega oportuna de material comercial.

Gestionar la relación operativa con agencias.

Apoyar la implementación táctica de mercadeo digital, sin definir estrategia.

Documentar aprendizajes y oportunidades de mejora.

Requerimientos:

Título universitario en Marketing o campos relacionados.

Experiencia mínima de 3 años en roles de comunicación o marketing.

Habilidades comprobadas en gestión de proyectos y campañas.

Experiencia en el uso de herramientas de análisis de marketing.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Disponibilidad para viajar.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $3.800.000 a $4.000.000

En este rol clave, como contador público, será quien coordine y supervise los procesos contables de un grupo de empresas, asegurando la correcta gestión financiera y el cumplimiento de la normativa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los procesos contables de la organización.

Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables.

Liderar y motivar al equipo de contabilidad para alcanzar los objetivos.

Realizar auditorías internas para garantizar la precisión de los informes financieros.

Proporcionar asesoría y soporte en temas financieros y contables a la gerencia.

Requerimientos:

Título universitario en Contaduría Pública o afines.

Experiencia mínima de 5 años como contador/a o coordinador contable.

Conocimiento profundo de NIIF y software contable.

Habilidades comprobadas en gestión financiera y cumplimiento fiscal.

Capacidad para liderar equipos y manejar proyectos contables complejos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.