Empresas del sector salud buscan personal para reforzar sus equipos: conozca más aquí

En respuesta a la creciente demanda de servicios y a la necesidad de garantizar una atención oportuna y de calidad, clínicas, hospitales y demás instituciones del sector salud mantienen abiertos procesos de selección para distintos perfiles en todo el país.

Más allá de la formación académica, las organizaciones se han enfocado en el talento humano como eje del sistema de salud. Habilidades como la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de respuesta ante escenarios de alta exigencia se han consolidado como factores clave en los procesos de contratación.

Es por ello que este sector continúa posicionándose como uno de los principales generadores de empleo, ofreciendo escenarios propicios para el crecimiento profesional y la consolidación de perfiles que aporten tanto desde lo técnico como desde lo humano.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Auxiliar de referencia y contrareferencia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.300.000 a 2.400.000

Este rol impacta directamente en la satisfacción del paciente mediante una correcta comunicación y coordinación entre hospitales.

Responsabilidades:

Realizar referencias y contrarreferencias de pacientes.

Mantener registros médicos actualizados.

Facilitar la comunicación entre hospitales.

Requerimientos:

Formación en enfermería o título equivalente.

Experiencia previa en roles similares.

Habilidades en Excel y comunicación efectiva.

Auxiliar de laboratorio – Cali

Empresa: Sura Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es brindar apoyo en los procesos de toma, manejo y envío de muestras de laboratorio, asegurando una atención humana y oportuna a los usuarios y el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad definidos por Sura.

Responsabilidades:

Informar y orientar de manera clara y respetuosa a los usuarios del servicio de laboratorio.

Registrar de forma oportuna y precisa las órdenes en el sistema de información de la Compañía.

Realizar la toma de muestras a pacientes cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad y calidad.

Efectuar la marcación e identificación correcta de las muestras, garantizando su trazabilidad.

Participar en la organización, embalaje y remisión adecuada de las muestras al laboratorio de proceso.

Entregar en el laboratorio central las muestras organizadas por sección, según los protocolos establecidos.

Requerimientos:

Ser auxiliar de enfermería graduado/a.

Curso de toma de muestras de laboratorio vigente.

ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.

Disponibilidad para laborar 24 horas semanales, de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Residencia en Cali o posibilidad de trasladarte a la ciudad.

Enfermeros y auxiliares: hay más de 500 vacantes activas en todo el país

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

Su trabajo impactará directamente en la salud mental de los usuarios, garantizando un servicio de calidad y seguimiento continuo a sus necesidades.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

Profesional en enfermería – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: 4.756.700

El propósito del rol es brindar atención de enfermería especializada domiciliaria a pacientes con enfermedades avanzadas, asegurando la gestión del cuidado, la coordinación interdisciplinaria y la optimización del bienestar del paciente y su familia.

Responsabilidades

Realizar valoración inicial de enfermería y diagnóstico de necesidades en cuidados paliativos.

Diseñar e implementar planes de cuidado individualizados, en coherencia con las indicaciones médicas y las necesidades del paciente.

Administrar tratamientos y cuidados específicos, garantizando el manejo seguro de fármacos paliativos y soporte clínico en domicilio.

Monitorizar la evolución clínica del paciente y notificar oportunamente cambios al equipo interdisciplinario.

Coordinar y supervisar el trabajo del personal auxiliar de enfermería, asegurando calidad y cumplimiento en la atención.

Brindar soporte emocional y educación a familiares sobre el manejo de síntomas y el proceso de final de vida.

Implementar estrategias de prevención de crisis en el hogar, facilitando intervenciones tempranas.

Participar en reuniones de equipo para el seguimiento y ajuste de planes de atención.

Articular con el equipo asistencial externo en caso de requerir derivaciones o ajustes en la atención.

Facilitar el acceso a recursos de apoyo, educación y orientación para cuidadores y familiares.

Promover el respeto por la dignidad del paciente, asegurando un entorno de cuidado ético y humanizado.

Realizar asesorías de manera virtual y visitas programadas para garantizar continuidad en el cuidado y atención de emergencias.

Requerimientos:

Profesional en enfermería graduado.

Mínimo 2 años de experiencia en acompañamiento a pacientes con enfermedades avanzadas.

Médico especialista en pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: 9.000.000 a 9.500.000

Si desea contribuir a un proyecto de salud infantil con propósito y crecer junto a un equipo de profesionales dedicados, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Brindar atención médica especializada a pacientes pediátricos.

Diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones en niños.

Colaborar con otros profesionales de la salud para ofrecer un enfoque integral del cuidado infantil.

Participar en programas de prevención y educación para la salud infantil.

Realizar seguimientos periódicos y evaluar el progreso de los tratamientos.

Requerimientos:

Título en Medicina con especialización en Pediatría acreditado.

Experiencia mínima de 1 año como médico pediatra o especialista en pediatría.

Registro profesional vigente y en regla.

Habilidades destacadas en comunicación y trato con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales