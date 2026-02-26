EMPLEO

Empresas en Medellín buscan talento en diferentes áreas: revise las ofertas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

26 de febrero de 2026, 2:47 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

El mercado laboral de Medellín atraviesa uno de sus mejores momentos dentro del panorama nacional. La capital antioqueña se ubica con una de las tasas de desocupación más bajas de Colombia, un indicador que evidencia mayor dinamismo en la generación de puestos de trabajo y una contratación más estable.

Como reflejo de esta dinámica, distintas compañías mantienen abiertas vacantes con condiciones claras y etapas definidas. En estos procesos, revisar los requisitos con atención y contar con una hoja de vida actualizada puede marcar la diferencia al momento de avanzar en cada etapa.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como recursos humanos, comunicación, transporte, logística y ventas, entre otras.

Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles deben ingresar a este enlace, registrarse en la plataforma y posteriormente postularse a la vacante que mejor se ajuste a su perfil. El proceso es 100 % virtual y gratuito.

A continuación, presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Coordinador de gestión humana – Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, su gran reto será convertirse en el aliado estratégico del centro de trabajo, liderando iniciativas que impacten directamente el bienestar, el desarrollo y el desempeño de los equipos.

Responsabilidades:

  • Acompañar y asesorar a los líderes de tienda en todos los procesos de gestión humana, convirtiéndote en su referente para fortalecer equipos, mejorar el clima laboral y elevar el desempeño.
  • Gestionar integralmente los procesos de talento: selección, capacitación, desarrollo, bienestar, reportes y administración de personal, asegurando una operación impecable y alineada con las políticas corporativas y la legislación laboral vigente.
  • Impulsar iniciativas que aumenten la motivación y el compromiso del equipo, garantizando una experiencia positiva para todos nuestros colaboradores y promoviendo un entorno de confianza, comunicación y crecimiento continuo.
  • Monitorear y garantizar el cumplimiento de los indicadores de productividad del personal, incluyendo planta, mallas, turnos y gastos asociados, contribuyendo activamente al logro de las metas de la tienda.
  • Velar por que el actuar de todos los líderes y colaboradores refleje nuestra cultura, filosofía y valores, asegurando comportamientos coherentes y una vivencia cultural consistente en cada tienda y operación.
  • Realizar presencia constante en piso (recorridos diarios), para identificar oportunidades de mejora, escuchar al equipo y conectar las necesidades reales de la operación con iniciativas de talento que generen impacto inmediato.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Psicología o carreras afines.
  • Deseable posgrado en administración de recursos humanos.
  • Mínimo 3 años de experiencia como jefe de personal, manejo de procesos de negociación con colaboradores, procesos de administración de personal, selección, capacitación, bienestar, cultura, clima.

¡Postúlese aquí!

Analista de gestión del cambio – Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como parte esencial del equipo, tendrá la oportunidad de liderar iniciativas que aseguren la adopción efectiva de cambios organizacionales, fortaleciendo así la marca empleadora.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar agendas de cambio para proyectos y realizar seguimiento de impacto.
  • Facilitar procesos de intervención para la transformación del cambio en equipos.
  • Implementar acciones para fortalecer la cultura deseada en la empresa.
  • Hacer análisis de impacto de cambios en proyectos e iniciativas.
  • Proporcionar apoyo y orientación en gestión del cambio a equipos y líderes.
  • Evaluar y ajustar estrategias de cambio según resultados y necesidades.

Requerimientos:

  • Profesional en comunicación social u organizacional, psicología, ingeniería industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en el mismo rol
  • Conocimiento comprobado en gestión del cambio y transformación cultural.
  • Habilidades avanzadas en análisis de impacto y acompañamiento de equipos.
  • Capacidad para implementar cambios organizacionales efectivos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¡Postúlese aquí!

Conductor de vehículo articulado para rutas nacionales – ESSITY

Salario: A convenir

En este cargo será el encargado de asegurar que la mercancía y materia prima llegue a su destino a nivel nacional de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancía y materia prima a nivel nacional.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de la organización y la legislación vigente.
  • Realizar mantenimiento básico a los vehículos, incluyendo revisión de aceite y agua, limpieza interna y mantenimiento de neumáticos.

Requerimientos:

  • Educación mínima: Básica primaria.
  • Mínimo 2 años de experiencia en el transporte de mercancía a nivel nacional.
  • Licencia C3 vigente.
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

¡Postúlese aquí!

Cargos comerciales – Haceb

Salario: A convenir

Haceb está en búsqueda de personas para apoyar y gestionar actividades comerciales y de servicio al cliente, contribuyendo al fortalecimiento de la experiencia del cliente y a los objetivos del área comercial.

Responsabilidades:

  • Gestionar, actualizar y hacer seguimiento a la información comercial y a indicadores básicos del proceso.
  • Participar en actividades de servicio al cliente, asesoría básica y seguimiento de solicitudes.
  • Apoyar en la preparación de documentos, reportes, materiales comerciales o comunicaciones del área.
  • Contribuir al fortalecimiento de la experiencia de clientes internos y externos mediante una atención clara y respetuosa.
  • Colaborar en iniciativas de mejora continua dentro del proceso comercial.
  • Mantener una comunicación empática, colaborativa e inclusiva con el equipo y áreas relacionadas.

Requerimientos:

  • Formación o experiencia en áreas comerciales, administrativas, ventas, mercadeo o servicio al cliente.
  • Habilidades de comunicación clara, organización, manejo de información y orientación al servicio.
  • Disposición para aprender, colaborar y adaptarse a diferentes necesidades del área comercial.
  • Interés en contribuir al cumplimiento de los objetivos comerciales del equipo.

¡Postúlese aquí!

Jefe de categoría – Socoda

Salario: 7.000.000

Si tiene experiencia en gestión de categorías y un enfoque innovador para el desarrollo de productos, esta podría ser la oportunidad perfecta para usted.

Responsabilidades:

  • Definir la estrategia y gestión de categoría.
  • Gestión del portafolio.
  • Innovación y desarrollo de productos.
  • Go-to-market y lanzamientos.
  • Gestionar el ciclo de vida del producto.
  • Liderar el pipeline de innovación.

Requerimientos:

  • Título en mercadeo, administración o afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en puestos de jefe de categoría.
  • Deseable conocimiento en retail, e-commerce y canales B2B.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

