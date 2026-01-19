Empresas en Villavicencio buscan personal: estas son las oportunidades

Actualmente, varias empresas con operación en la ciudad se encuentran en búsqueda de personal para cubrir distintos cargos, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo.

Las ofertas disponibles están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación, y responden a la necesidad de las compañías de incorporar talento que contribuya al crecimiento de sus operaciones en la región.

Estas vacantes se convierten en una alternativa para quienes desean acceder a un empleo formal en una ciudad que mantiene una actividad económica en constante movimiento.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, mecánica, arquitectura, comercio, entre otros. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Vendedor de herramientas y maquinaria agroindustrial – Acepalma

Salario: A convenir

Se busca un profesional apasionado por el sector agrícola, que quiera fortalecer la venta de líneas de negocio como herramientas, maquinaria, polinizador artificial y semillas de cobertura en zonas palmeras asignadas.

Responsabilidades:

Cumplir con el presupuesto de ventas para cada línea de negocio asignada.

Desarrollar ofertas de valor mediante la comercialización del portafolio de productos y servicios de Acepalma.

Gestionar solicitudes quejas y reclamos de clientes eficientemente.

Administrar la solicitud de cotizaciones de clientes.

Supervisar el ingreso de pedidos de ventas y asegurar su correcta entrega.

Cumplir con las normativas y certificaciones para la correcta comercialización de productos.

Diligenciar indicadores operativos asociados al cargo.

Mantener la imagen corporativa y cumplir con lineamientos administrativos.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Agrónoma.

Mínimo tres años de experiencia en el sector agrícola.

Experiencia en ventas y negociación.

Habilidad en manejo de solicitudes y quejas de clientes.

Experiencia en ventas técnico-consultivas en el sector agrícola.

¡Postúlese aquí!

Técnico mecánica rápida – Corautos

Salario: A convenir

Si es un apasionado por la mecánica automotriz, detallista y comprometido con el buen hacer, esta es su oportunidad para marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y predictivo a vehículos, apoyando diagnósticos, ajustes y reparaciones mecánicas bajo la guía del supervisor de servicio posventa.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en Mecánica Automotriz o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia como técnico mecánico.

Conocimiento en sistemas automotrices, diagnóstico básico y mecánica de patios en vehículos pesados/livianos.

Manejo de herramientas de medición y atención al detalle.

¡Postúlese aquí!

Comience la semana con empleo: estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Residente estructura – Amarilo

Salario: 6.500.000 a 7.000.000

Este puesto clave es ideal para aquellos con al menos 4 años de experiencia en el manejo de estructuras dentro de empresas del sector construcción.

Responsabilidades:

Supervisar proyectos de estructura en construcción.

Calcular cantidades de obra y elaborar cuadros comparativos.

Controlar y supervisar especificaciones estructurales.

Elaborar cortes de obra quincenales.

Garantizar administración correcta de los recursos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administrador y Constructor Arquitectónico.

Mínimo 4 años de experiencia en construcción.

Experiencia en sistemas industrializados y cimentación.

Dominio del sistema Oracle para gestión de contratos.

¡Postúlese aquí!

Asesor(a) comercial – Cueros Vélez

Salario: A convenir

El propósito de este cargo es garantizar una experiencia memorable para el cliente, mediante la prestación de una asesoría integral basada en las necesidades de este y los productos y servicios de las marcas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Ofrecer productos y servicios según las necesidades del cliente.

Garantizar una experiencia memorable para el cliente.

Mantener el orden y presentación de la tienda.

Requerimientos:

Bachiller graduado.

Experiencia de 6 meses en sector moda.

Disponibilidad horaria.

Excelente presentación personal.

¡Postúlese aquí!

