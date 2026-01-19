Comience la semana con empleo: estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Comenzar la semana con una oportunidad laboral puede marcar la diferencia para quienes están en búsqueda de empleo o quieren dar un nuevo paso en su vida profesional. Por eso, se encuentran disponibles vacantes que se caracterizan por tener procesos de aplicación sencillos y tiempos de contratación ágiles.
Estas ofertas permiten postularse de manera gratuita y virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier ciudad del país, sin necesidad de desplazamientos ni trámites presenciales. Además, reúnen oportunidades en distintos sectores laborales, con opciones para personas con y sin experiencia, así como para diversos niveles de formación.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar las ofertas activas haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles,
Tenga en cuenta que se recomienda revisar los requisitos de cada vacante y mantener actualizada la hoja de vida para avanzar en los procesos de selección.
Analista de actuaria – Bogotá
Empresa: Keralty
Salario: 7.000.000 a 8.000.000
Como analista actuarial senior, se integrará a un equipo dinámico que se esfuerza por ofrecer productos innovadores en el mercado.
Responsabilidades:
- Diseñar modelos actuariales para tarifas y reservas.
- Analizar y comunicar resultados actuariales a diferentes áreas de la empresa.
- Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar productos y servicios.
- Participar en la planificación estratégica del área actuarial.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Economía, Matemáticas, Estadística o carreras afines.
- Posgrado en Actuaría, Estadística o Análisis de Datos.
- Inglés nivel alto (C2).
- Conocimientos avanzados en lenguajes de programación y automatización de procesos.
- Manejo de herramientas de modelación predictiva.
- Sólidos conocimientos en probabilidad, estadística y análisis numérico.
- Experiencia mínima de 4 años en tarifación, aplicación de modelos actuariales y cálculo de reservas.
- Experiencia obligatoria de 1 a 2 años en gestión en el sector salud, con capacidad para coordinar, orientar y apoyar procesos y toma de decisiones.
- Habilidades en creación de valor, trabajo colaborativo, adaptabilidad, gestión administrativa y relacionamiento de alto impacto.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Especialista en control de costos, inventarios y activos – Medellín
Empresa: De La Granja Antioquia S.A.S.
Salario: A convenir
Se busca un profesional apasionado y comprometido que disfrute implementando estrategias efectivas y realizando auditorías precisas.
Responsabilidades:
- Realizar análisis de costos y optimización de recursos.
- Supervisar y gestionar activos e inventarios.
- Implementar estrategias de control de costos y auditorías internas.
- Colaborar con otros departamentos para garantizar la integridad financiera.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en control de costos o gestión de inventarios.
- Manejo de sistemas ERP y WMS.
- Habilidades avanzadas en análisis financiero y auditoría interna.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Supervisor de ventas consumo masivo – Neiva
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
En este cargo trabajará estrechamente con el jefe de ventas para visitar clientes, acompañar a los representantes en el territorio y negociar con clientes clave.
Responsabilidades:
- Supervisar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarios y mensuales.
- Hacer visitas a clientes y acompañar a los representantes de ventas en el territorio.
- Negociar con los clientes para asegurar el cumplimiento de los indicadores de ventas.
- Motivar y liderar al equipo de ventas para alcanzar metas.
- Elaborar informes de ventas y análisis de resultados.
Requerimientos:
- Contar con moto y papeles al día.
- Disponibilidad para viajar a los diferentes centros de trabajo (Neiva, Garzón y Pitalito).
- Experiencia previa en supervisión de equipos de ventas.
- Habilidades de negociación y liderazgo.
- Estudios tecnológicos o profesionales en ventas, mercadeo o áreas relacionadas.
- Contar con experiencia en sector TAT.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Médico general consulta externa – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 4.500.000 a 4.800.000
Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.
Responsabilidades:
- Evaluar a los pacientes de consulta externa.
- Diagnosticar diversas patologías.
- Intervenir médicamente según el diagnóstico.
- Garantizar una atención oportuna y segura.
- Proveer un manejo idóneo y humanizado.
- Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.
Requerimientos:
- Pregrado en Medicina.
- Tarjeta profesional vigente.
- Formación en medicina general.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia: 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista senior de control de calidad – Bogotá
Empresa: Cerescos
Salario: 3.100.000
Si es un profesional proactivo con un año de experiencia en control de calidad y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Llevar a cabo análisis y control de calidad de material de empaque.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Química, Industrial o afines.
- Mínimo un año de experiencia en el sector farmacéutico, cosmético o de alimentos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.