Comience la semana con empleo: estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Comenzar la semana con una oportunidad laboral puede marcar la diferencia para quienes están en búsqueda de empleo o quieren dar un nuevo paso en su vida profesional. Por eso, se encuentran disponibles vacantes que se caracterizan por tener procesos de aplicación sencillos y tiempos de contratación ágiles.

Estas ofertas permiten postularse de manera gratuita y virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier ciudad del país, sin necesidad de desplazamientos ni trámites presenciales. Además, reúnen oportunidades en distintos sectores laborales, con opciones para personas con y sin experiencia, así como para diversos niveles de formación.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar las ofertas activas haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles,

Tenga en cuenta que se recomienda revisar los requisitos de cada vacante y mantener actualizada la hoja de vida para avanzar en los procesos de selección.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de actuaria – Bogotá

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000 a 8.000.000

Como analista actuarial senior, se integrará a un equipo dinámico que se esfuerza por ofrecer productos innovadores en el mercado.

Responsabilidades:

Diseñar modelos actuariales para tarifas y reservas.

Analizar y comunicar resultados actuariales a diferentes áreas de la empresa.

Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar productos y servicios.

Participar en la planificación estratégica del área actuarial.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Economía, Matemáticas, Estadística o carreras afines.

Posgrado en Actuaría, Estadística o Análisis de Datos.

Inglés nivel alto (C2).

Conocimientos avanzados en lenguajes de programación y automatización de procesos.

Manejo de herramientas de modelación predictiva.

Sólidos conocimientos en probabilidad, estadística y análisis numérico.

Experiencia mínima de 4 años en tarifación, aplicación de modelos actuariales y cálculo de reservas.

Experiencia obligatoria de 1 a 2 años en gestión en el sector salud, con capacidad para coordinar, orientar y apoyar procesos y toma de decisiones.

Habilidades en creación de valor, trabajo colaborativo, adaptabilidad, gestión administrativa y relacionamiento de alto impacto.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista en control de costos, inventarios y activos – Medellín

Empresa: De La Granja Antioquia S.A.S.

Salario: A convenir

Se busca un profesional apasionado y comprometido que disfrute implementando estrategias efectivas y realizando auditorías precisas.

Responsabilidades:

Realizar análisis de costos y optimización de recursos.

Supervisar y gestionar activos e inventarios.

Implementar estrategias de control de costos y auditorías internas.

Colaborar con otros departamentos para garantizar la integridad financiera.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Administración o afines.

Experiencia mínima de 2 años en control de costos o gestión de inventarios.

Manejo de sistemas ERP y WMS.

Habilidades avanzadas en análisis financiero y auditoría interna.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Barranquilla tiene más de 15 mil vacantes activas: así puede aplicar en minutos

Supervisor de ventas consumo masivo – Neiva

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

En este cargo trabajará estrechamente con el jefe de ventas para visitar clientes, acompañar a los representantes en el territorio y negociar con clientes clave.

Responsabilidades:

Supervisar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarios y mensuales.

Hacer visitas a clientes y acompañar a los representantes de ventas en el territorio.

Negociar con los clientes para asegurar el cumplimiento de los indicadores de ventas.

Motivar y liderar al equipo de ventas para alcanzar metas.

Elaborar informes de ventas y análisis de resultados.

Requerimientos:

Contar con moto y papeles al día.

Disponibilidad para viajar a los diferentes centros de trabajo (Neiva, Garzón y Pitalito).

Experiencia previa en supervisión de equipos de ventas.

Habilidades de negociación y liderazgo.

Estudios tecnológicos o profesionales en ventas, mercadeo o áreas relacionadas.

Contar con experiencia en sector TAT.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.

Responsabilidades:

Evaluar a los pacientes de consulta externa.

Diagnosticar diversas patologías.

Intervenir médicamente según el diagnóstico.

Garantizar una atención oportuna y segura.

Proveer un manejo idóneo y humanizado.

Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.

Requerimientos:

Pregrado en Medicina.

Tarjeta profesional vigente.

Formación en medicina general.

Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia: 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista senior de control de calidad – Bogotá

Empresa: Cerescos

Salario: 3.100.000

Si es un profesional proactivo con un año de experiencia en control de calidad y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Llevar a cabo análisis y control de calidad de material de empaque.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Química, Industrial o afines.

Mínimo un año de experiencia en el sector farmacéutico, cosmético o de alimentos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.