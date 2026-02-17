Estas son las vacantes disponibles hoy en Cali con postulación gratuita

Durante el inicio de 2026, el mercado laboral de Cali mantiene una dinámica activa de contratación, con empresas que han abierto nuevas convocatorias para fortalecer sus equipos de trabajo y responder a la creciente demanda de talento humano en la capital vallecaucana. Este movimiento ha permitido que aumente el número de oportunidades disponibles para personas con distintos niveles de formación y experiencia.

En ese escenario, actualmente se encuentran activas más de 19 mil vacantes con postulación gratuita, dirigidas a candidatos que buscan incorporarse al mercado laboral o avanzar en su desarrollo profesional. Las ofertas contemplan diversas modalidades de vinculación y rangos salariales acordes con el perfil y las responsabilidades de cada cargo.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Contador senior

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.

Responsabilidades:

Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.

Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.

Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.

Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.

Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.

Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.

Contador público con tarjeta profesional activa.

Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.

Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.

Dominio de Excel y ERP financieros.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Docente de fonoaudiología

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Cali, buscan para su equipo académico una persona profesional en el área de fonoaudiología, donde podrá aportar su experiencia y conocimiento en el área.

Responsabilidades:

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación.

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con la Fonoaudiología.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en fonoaudiología con maestría en su área disciplinar.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad de tiempo completo o medio tiempo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de datos

Empresa: Supergiros

Salario: A convenir

Si tiene pasión por los datos y desea innovar en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Implementar mecanismos de gestión de datos para almacenamiento eficiente.

Colaborar con equipos para la preparación de información.

Analizar datos para brindar soporte a decisiones estratégicas.

Desarrollar soluciones innovadoras para el análisis de datos.

Asegurar la calidad y precisión de los datos procesados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en técnicas de análisis de datos.

Habilidad para manejar grandes volúmenes de información.

Experiencia en herramientas de gestión de bases de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista profesional jurídico

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Se busca un analista profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal, que contribuya al desarrollo y seguridad jurídica de la cooperativa.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de conciliaciones y tesorería

Empresa: Coéxito

Salario: 3.120.000

En Coéxito S.A.S. buscamos un/a analista de conciliaciones y tesorería que apoye en garantizar la integridad y exactitud de los registros asociados a las cuentas bancarias y la caja general de la compañía.

Responsabilidades:

Configurar reglas de conciliación automática y parametrizar códigos bancarios.

Cargar diariamente archivos bancarios y transformar estructuras para lectura en Oracle.

Conciliar cuentas de efectivo: caja general, bancos, fondos, títulos y medios de pago.

Validar que los saldos internos coincidan con los extractos bancarios.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración de Empresas o carreras afines.

Excel avanzado.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería o financieras.

Deseable manejo de portales bancarios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

