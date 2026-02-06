Finalice la semana con empleo: ofertas abiertas y cómo postularse

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales favorables. En diciembre de 2025, la Tasa de Desocupación (TD) nacional se ubicó en 8,0 %, el nivel más bajo registrado para este mes desde que se tiene serie histórica comparable en 2001, reflejando una mayor dinámica en la generación de oportunidades laborales en distintas regiones del país y múltiples sectores.

En línea con este comportamiento, actualmente diversas empresas mantienen convocatorias activas dirigidas a candidatos con diferentes niveles de formación y experiencia, ampliando las posibilidades de vinculación laboral para quienes buscan empleo o desean cambiar de trabajo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Coordinador de zona sur – Bogotá

Empresa: Croydon

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si siente pasión por el mundo del retail y está listo para asumir el desafío, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar operaciones diarias de las tiendas.

Garantizar estándares de servicio y cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas.

Analizar y reportar el rendimiento de las tiendas.

Requerimientos:

Experiencia previa en retail como coordinador de tiendas o supervisor de retail.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para gestionar equipos y asegurar estándares comerciales.

Experiencia en supervisión de operaciones y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de mercadeo – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente de mercadeo, también conocido como analista de marketing o asistente comercial, formará parte de un equipo dinámico que lidera la innovación en el mercado.

Responsabilidades:

Identificar oportunidades clave para mejorar las estrategias comerciales.

Analizar detalladamente la información de ventas y del mercado.

Colaborar con el equipo para asegurar el correcto posicionamiento de las marcas.

Generar informes de análisis de datos que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en roles como asistente de mercadeo o analista de marketing.

Dominio de herramientas como Power BI Excel avanzado y Google Analytics.

Habilidades en análisis de datos generación de informes y seguimiento de KPI.

Título profesional en Mercadeo Administración de Empresas o áreas afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sin experiencia en Bogotá: vacantes activas para todos los perfiles

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de conciliaciones y tesorería – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 3.120.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coéxito S.A.S. buscan un/a analista de conciliaciones y tesorería que apoye en garantizar la integridad y exactitud de los registros asociados a las cuentas bancarias y la caja general de la compañía.

Responsabilidades:

Configurar reglas de conciliación automática y parametrizar códigos bancarios.

Cargar diariamente archivos bancarios y transformar estructuras para lectura en Oracle.

Conciliar cuentas de efectivo: caja general, bancos, fondos, títulos y medios de pago.

Validar que los saldos internos coincidan con los extractos bancarios.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración de Empresas o carreras afines.

Excel avanzado.

Mínimo 2 años de experiencia en áreas de tesorería o financieras.

Deseable manejo de portales bancarios.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de zona junior – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 4.176.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.